SpVgg macht den Aufstieg in Kreisliga A perfekt

Vor dem Anpfiff der Begegnung mit dem Tabellenvorletzten zweifelte kaum jemand am 21. Saisonsieg unserer Mannschaft. Da hatten wir allerdings die Rechnung ohne die hochmotivierten Spieler aus Mauer gemacht. Vom Anpfiff weg präsentierte sich die gastgebende Elf konzentriert und agierte aus einer dicht formierten Defensive. Der Neckarsteinacher Mannschaft fiel in den ersten Minuten wenig ein das Bollwerk der SG Viktoria Mauer zu überwinden. In der 18. Spielminute folgte dann ein Foulspiel im Strafraum der SG Viktoria und der Schiedsrichter entschied folgerichtig auf Strafstoß für den Tabellenführer. Diese Chance ließ sich Rick Wulle nicht entgehen und er verwandelte sicher zum 0:1. Bis zur Pause war die Neckarsteinacher Mannschaft zwar weiter spielbestimmend, kam jedoch so gut wie zu keinen weiteren Tormöglichkeiten. Somit ging es bei winterlichen Temperaturen mit der knappen Führung in die Kabinen.

Am Mittwoch, 25.03.2026 war es für unsere erste Mannschaft so weit, mit einem 3:1 Auswärtssieg bei der SG Viktoria Mauer konnte unser Team bereits neun Spieltage vor Saisonende den Aufstieg in die Kreisliga A perfekt machen. Nach dem Aufstieg in die Kreisliga B im Mai 2025 konnte unser Verein somit den zweiten Aufstieg innerhalb von 10 Monaten feiern.

Nach der Pause bot sich den Zuschauern das gleiche Bild wie im ersten Spielabschnitt, viel Ballbesitz für die Elf der SpVgg, allerdings war das Spiel geprägt von Fehlpässen und mangelnder Konzentration. Der Gastgeber lauerte auf sich eventuell bietende Kontermöglichkeiten, die bisher aber ausgeblieben sind. In der 66. Spielminute dann der Schock für den Favoriten aus Neckarsteinach. Nach einem langen Ball kam es zu einem Missverständnis in der Defensive und ein Spieler aus Mauer schnappte sich den Ball und konnte ihn im leeren Gehäuse zum 1:1 unterbringen. Die Neckarsteinacher Mannschaft erhöhte nun das Tempo und drängte auf den erneuten Führungstreffer. In der 79. Spielminute folgte dann die Erlösung, als der kurz zuvor eingewechselte Linus Sandmann einen Eckball von Oliver Kubis unhaltbar per Kopf versenkte. Auf Seiten der Spielvereinigung musste man nun noch bis in die Nachspielzeit zittern, ehe Rick Wulle mit dem Treffer zum 1:3 den Sieg und damit den Aufstieg in die Kreisliga A sicherstellte.

Fazit: Das Spiel in Mauer verlangte unserer Mannschaft alles ab. Der Gastgeber agierte bei weitem nicht wie eine Mannschaft, die auf einem Abstiegsplatz steht. Unsere Jungs hatte ganz sicher nicht den besten Tag, allerdings wurde auf dem schwer zu bespielenden Rasen in Mauer kämpferisch dagegengehalten und am Ende der benötigte Sieg erzwungen. Nach dem Aufstieg ist vor der Meisterschaft, somit ist das Ziel für die restlichen Spiele der Saison formuliert. Nach der Meisterschaft vor einem Jahr in der Kreisliga C soll jetzt auch der Meistertitel eine Spielklasse höher geholt werden. Die Spieler und alle anderen im Verein sind weiter hoch motiviert dieses Ziel in die Tat umzusetzen.