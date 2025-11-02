SpVgg Lindau überrollt die SG Kisslegg mit 7:2

Die SpVgg Lindau hat am Wochenende eindrucksvoll ihre Offensivstärke unter Beweis gestellt und die SG Kißlegg auf dem heimischen Kunstrasenplatz deutlich mit 7:2 (2:1) besiegt. Die Mannschaft von Trainer Gema zeigte dabei über weite Strecken eine dominante Vorstellung und ließ den Gästen nach der Pause keine Chance.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahm Lindau zunehmend die Kontrolle und ging in der 36. Minute durch einen direkten Freistoß von Christos Karelas verdient in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Tarik Hadzic nach einer sehenswerten Vorlage von Giuseppe Boccuto auf 2:0.

Kurz vor der Pause kamen die Gäste durch einen Foulelfmeter von Simon Schwingshackl (40.) zum 2:1-Anschlusstreffer. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Lindauer Torfestival nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel drehte Lindau auf und sorgte früh für klare Verhältnisse. In der 49. Minute traf Kaan Basar per Kopf zum 3:1. Zwar konnte Kißlegg in der 52. Minute durch Thomas Haas (offiziell „unbekannt“ eingetragen) nochmals verkürzen, doch Tarik Hadzic stellte postwendend in der 54. Minute den alten Abstand wieder her.

Damit war der Widerstand der Gäste gebrochen. Tolga Korkmaz erhöhte in der 66. Minute nach Vorlage von Christos Karelas auf 5:2. In der Schlussphase trafen Kaan Basar (81.) und erneut Tolga Korkmaz (89.) zum hochverdienten 7:2-Endstand.

Herausragende Offensive

Besonders die Lindauer Offensivreihe zeigte sich in Bestform: Kaan Basar erzielte zwei Treffer, Tarik Hadzic traf ebenfalls doppelt und bereitete ein weiteres Tor vor. Tolga Korkmaz steuerte ebenfalls zwei Tore bei, während Christos Karelas mit einem Tor und einer Vorlage glänzte.

Fazit

Die SpVgg Lindau überzeugte mit starkem Kombinationsspiel, hoher Laufbereitschaft und einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Nach dem zwischenzeitlichen 3:2 ließ das Team keinen Zweifel mehr am Sieg aufkommen und spielte die Partie souverän zu Ende.

Mit diesem Erfolg festigt Lindau seine gute Form und setzt ein deutliches Ausrufezeichen im Kampf um die vorderen Tabellenplätze.

Endstand: SpVgg Lindau – SG Kißlegg 7:2 (2:1)

Tore:

1:0 Karelas (36.), 2:0 Hadzic (38.), 2:1 Schwingshackl (40./FE),

3:1 Basar (49.), 3:2 Haas (52.), 4:2 Hadzic (54.),

5:2 Korkmaz (66.), 6:2 Basar (81.), 7:2 Korkmaz (89.)