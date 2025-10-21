SpVgg Lindau - FC Isny 1 : 2

Vor knapp 350 Zuschauern trafen in Lindau erstmals die SpVgg und der FC Isny
aufeinander, ein Zeichen für die ernsthaften Aufstiegsambitionen beider Teams.
Dementsprechend waren beide Mannschaften gut eingestellt, beide Trainer waren taktisch
gut vorbereitet ins Spiel gegangen. In der ersten Hälfte entwickelte sich ein von Taktik
geprägtes Spiel mit wenigen klaren Torchancen auf beiden Seiten. Kurz vor dem
Halbzeitpfiff sorgte dann E. Soydemir mit herrlichem Volleyschuss vom 16 er Eck für die
knappe, aber aufgrund der überwiegenden Spielanteile verdienten Führung für den FC.
Verletzungsbedingt musste Isny in der Zentrale in der Folge zwei wichtige Spieler ersetzen.
Prompt erhöhte Lindau
in Hälfte 2 das Tempo und erzielte nach einer schönen Kombination den Ausgleich. Für 10
Minuten folgte dann die beste Phase der Gastgeber, allerdings wurden beste Chancen, wie
ein verschlossener Handelfmeter, vergeben. Isny stabilisierte sich in der Folge wieder und
setzte mit gezielten Kontraktionen wichtige Entlastungen. Lindau unterband diese Aktionen
immer wieder mit unfairen Fouls, das mehrfache Halten und Umreißen von Isnyer Spielern
hätte hier auch einen Platzverweis für Lindauer Spieler verdient gehabt. In Minute 85 konnte
dann L. Samatech eine dieser Aktionen zum etwas glücklichen, aber durchaus verdienten 2 :
1 abschließen. Lindau hatte in der Folge nichts mehr zuzusetzen und so nahm der FC die
wichtigen 3 Punkte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung aus Lindau mit.
TG
Thomas Grimm