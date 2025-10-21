SpVgg Lindau - FC Isny 1 : 2

Vor knapp 350 Zuschauern trafen in Lindau erstmals die SpVgg und der FC Isny

aufeinander, ein Zeichen für die ernsthaften Aufstiegsambitionen beider Teams.

Dementsprechend waren beide Mannschaften gut eingestellt, beide Trainer waren taktisch

gut vorbereitet ins Spiel gegangen. In der ersten Hälfte entwickelte sich ein von Taktik

geprägtes Spiel mit wenigen klaren Torchancen auf beiden Seiten. Kurz vor dem

Halbzeitpfiff sorgte dann E. Soydemir mit herrlichem Volleyschuss vom 16 er Eck für die

knappe, aber aufgrund der überwiegenden Spielanteile verdienten Führung für den FC.

Verletzungsbedingt musste Isny in der Zentrale in der Folge zwei wichtige Spieler ersetzen.

Prompt erhöhte Lindau

in Hälfte 2 das Tempo und erzielte nach einer schönen Kombination den Ausgleich. Für 10

Minuten folgte dann die beste Phase der Gastgeber, allerdings wurden beste Chancen, wie

ein verschlossener Handelfmeter, vergeben. Isny stabilisierte sich in der Folge wieder und

setzte mit gezielten Kontraktionen wichtige Entlastungen. Lindau unterband diese Aktionen

immer wieder mit unfairen Fouls, das mehrfache Halten und Umreißen von Isnyer Spielern

hätte hier auch einen Platzverweis für Lindauer Spieler verdient gehabt. In Minute 85 konnte

dann L. Samatech eine dieser Aktionen zum etwas glücklichen, aber durchaus verdienten 2 :

1 abschließen. Lindau hatte in der Folge nichts mehr zuzusetzen und so nahm der FC die

wichtigen 3 Punkte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung aus Lindau mit.

TG