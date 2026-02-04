SpVgg Lindau: "Die Konstanz in unserer Spielweise hat gefehlt"

Neuer Impuls auf der Trainerbank



Bei der SpVgg Lindau hat sich im Winter strukturell etwas verändert: Kaan Basar ist nun Spielertrainer, nachdem der bisherige Trainer Srdan Gemaljevic in den Jugendbereich wechselt. Basar spricht respektvoll über die gemeinsame Zeit: „Ein paar intensive Trainingsinhalte konnte ich mir abschauen, die ich bei Bedarf einsetzen kann/werde.“ Fitness und Disziplin als Leitlinie



Inhaltlich ist die Vorbereitung klar definiert. „Den Schwerpunkt setzen wir auf körperliche Fitness und taktische Disziplin“, erklärt Basar. „Ein besonderes Highlight hatten wir bereits am 31.01. gegen den Landesligisten SV Reinstetten.“ Dieses Testspiel gewann Lindau deutlich mit 4:0 – ein Ergebnis, das intern als Bestätigung wahrgenommen wird. Der klare Sieg gegen einen höherklassigen Gegner unterstreicht den Anspruch, strukturierter und stabiler aufzutreten.

Unkonstante Hinrunde als Lernprozess



Trotz Tabellenplatz drei blickt Basar selbstkritisch auf die Hinrunde. „Die Konstanz in unserer Spielweise hat gefehlt, daher hatten wir ein paar Totalausfälle.“ Besonders defensiv sieht er Versäumnisse: „Wir haben zu oft zu einfache Tore kassiert.“ Lindau steht mit 47 erzielten Treffern offensiv stark da, kassierte aber auch 33 Gegentore. Offensivspiel als Lichtblick



Positiv bewertet der Trainer die Entwicklung nach vorne. „Die Abstimmung im offensiven Spiel“ habe besser funktioniert als erwartet. Lindau stellt eine der torgefährlichsten Offensiven der Liga, was sich auch im Tabellenbild widerspiegelt: Mit 29 Punkten aus 16 Spielen liegt das Team nur drei Zähler hinter Spitzenreiter FC Isny (32 Punkte) und einen Punkt hinter Amtzell.