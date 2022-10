– Foto: Thies Meyer

Spvgg. Leusel will weiter nach oben Teaser GL GI/MR: +++ Auswärts lief es zuletzt prächtig für die Spvgg. Leusel. Doch zuhause warten die Grün-Weißen seit Mitte September auf einen Sieg. Das Warten soll am Samstag ein Ende haben +++

ALSFELD - Neun von zwölf möglichen Zählern sicherte sich die Spvgg. Leusel zuletzt in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg. Insbesondere in der zurückliegenden "Englischen Woche" lief es für die Vogelsberger, die sich vorerst dezent von der Abstiegszone entfernt haben, dank zweier Auswärtssiege prächtig. Nun richten sich die Blicke aber schon wieder nach vorne, wenn am Samstag die SG Ehringshausen/Dillheim (7.) ihre Visitenkarte im Leuseler Sielweg abgeben wird.