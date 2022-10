Spvgg. Leusel vor schwerer Auswärtsaufgabe Teaser GL GI/MR: +++ Eine weitere englische Woche haben die Fußballer der Spvgg. Leusel vor der Brust. An Anfang macht am Mittwoch das Gastspiel beim Gruppenliga-Zweiten VfB Wette +++

ALSFELD - Niederlage, Sieg, Niederlage: Der Spvgg. Leusel fehlte zuletzt die Konstanz, um sich aus dem Tabellenkeller der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg zu boxen. Nach der bitteren 0:2-Niederlage gegen den MTV Gießen stehen die Alsfelder in dieser Woche wieder einmal gleich zwei Mal auf dem Feld und gastieren am Sonntag, im Rahmen zweier derzeit abstiegsbedrohter Teams, beim Tabellennachbarn FSV Braunfels. Zuvor aber, am Mittwochabend (19:30 Uhr), bekommen es die Vogelsberger noch auswärts mit dem Zweitplatzierten VfB Wetter zu tun.