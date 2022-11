Spvgg. Leusel feiert sieben Sieg in Folge

Leusels junge Wilde eilen in der Gruppenliga derzeit von Erfolg zu Erfolg. Hier Tristan Groß (r.) im Duell mit Schröcks Alessio Canavese. (© Luca Raab)

ALSFELD - Die Spvgg. Leusel hat in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg einmal mehr zugeschlagen. Am Sonntag wurde der FSV Schröck (9.), mit dem Ex-Leuseler Matthias Lutz, Opfer der derzeit herausragenden Form der Grün-Weißen, die ihren siebten Dreier in Serie bejubelten. Am Ende siegte die Mannen um das Trainer-Trio Celiksoy, Lerch und Götze mit 4:0 (2:0).