Spvgg. Leusel erwartet keine Geschenke vom Schlusslicht

Es steht ein dickes Fragezeichen hinter dem Einsatz des angeschlagenen Leuselers Marc Schlese (rechts). (© Luca Raab)

ALSFELD - Das Jahr mit einem weiteren Erfolgserlebnis beenden - so lautet das Bestreben der Spvgg. Leusel am letzten Spieltag vor der Winterpause in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg. Zum Abschluss haben die Alsfelder ein Heimspiel vor der Brust und empfangen am Sonntagnachmittag das Staffel-Schlusslicht SG Kesselbach/Odenhausen/Allertshausen.