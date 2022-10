Spvgg. Leusel bleibt auf Erfolgskurs Teaser GL GI/MR: +++ Leusel hat auch das Nachholspiel in Bicken gewonnen. Marcel Schott und Fabian Erb treffen jeweils doppelt. Das Team klettert in der Tabelle der Fußball-Gruppenliga auf Rang sieben +++

ALSFELD - Ein torreiches Gefecht in der Fußball-Gruppenliga entschied die Spvgg. Leusel mit 5:3 zu eigenen Gunsten. Beim TSV Bicken, der seine dritte Niederlage in Folgezu quittieren hatte, bestätigten die Vogelsberger ihre derzeit starke Verfassung und machten den vierten Dreier in Serie klar.