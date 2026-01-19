Spvgg. Lemp schnappt sich Kölschhäuser Hallenfußball-Krone

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ehringshausen. Zwei Tage Budenzauber, volle Ränge und zahlreiche enge Entscheidungen: Das 14. Hallenturnier des SV Kölschhausen in der Sporthalle Ehringshausen bestätigte am Wochenende eindrucksvoll seinen Stellenwert im regionalen Fußball-Winterkalender. Im Fokus standen die Aktiven, die sportlich ein hochspannendes Turnier lieferten. Ergänzt wurde das Programm durch ein ebenfalls intensiv geführtes Alte-Herren-Turnier am Samstagabend.