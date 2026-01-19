 2026-01-19T08:28:16.618Z

Halle
Da ist das Ding: Die Fußballer von der Spvgg. Lemp jubeln in der Sporthalle in Ehringshausen über den Sieg beim Hallenturnier des SV Kölschhausen. © Isabel Althof
Da ist das Ding: Die Fußballer von der Spvgg. Lemp jubeln in der Sporthalle in Ehringshausen über den Sieg beim Hallenturnier des SV Kölschhausen. © Isabel Althof

Spvgg. Lemp schnappt sich Kölschhäuser Hallenfußball-Krone

Teaser HALLE: +++ Beim Turnier des SV Kölschhausen zeigen die Lemper den erfolgreichsten Budenzauber. Bei den Alten Herren siegt die SG Oberbiel. Ein Überblick über das Geschehen in Ehringshausen +++

Verlinkte Inhalte

KLA Wetzlar
SpVgg.Lemp
Kölschhausen

Ehringshausen. Zwei Tage Budenzauber, volle Ränge und zahlreiche enge Entscheidungen: Das 14. Hallenturnier des SV Kölschhausen in der Sporthalle Ehringshausen bestätigte am Wochenende eindrucksvoll seinen Stellenwert im regionalen Fußball-Winterkalender. Im Fokus standen die Aktiven, die sportlich ein hochspannendes Turnier lieferten. Ergänzt wurde das Programm durch ein ebenfalls intensiv geführtes Alte-Herren-Turnier am Samstagabend.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 019.1.2026, 20:27 Uhr
RedaktionAutor