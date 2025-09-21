Spvgg. Lemp profitiert gegen FC Cleeberg II von Vorsprung

Wetzlar. Der SV Kölschhausen hat seinen dritten Saisonsieg in der Fußball-A-Liga Wetzlar eingefahren. Bereits am Freitagabend setzte sich der Aufsteiger mit 2:0 (1:0) gegen den FC Schöffengrund durch. Für Aufsehen sorgte außerdem der spektakuläre 4:3-Auswärtserfolg des RSV Büblingshausen II bei der SG Niederbiel. Die Partie der TSG Dorlar gegen den VfB Aßlar wurde kurzfristig abgesetzt. Nach dem 4:1-Erfolg über Blasbach wollte die TSG weiter Punkte sammeln. Doch ein personeller Engpass machte den Plänen vor der Partie gegen Aßlar, das nach dem 7:0-Kantersieg über Niederbiel im Aufstiegsrennen nachlegen wollte, einen Strich durch die Rechnung. Zum Anpfiff kam es nicht: „Wir hatten keine andere Wahl“, erklärte TSG-Sprecher Markus Schäfer.