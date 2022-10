Langerringen setzte sich nach dem 3:0 gegen den TSV Göggingen an die Spitze. Links der Torschütze zum 2:0, Gero Wurm. – Foto: Hieronymus Schneider

SpVgg Langerringen marschiert vorneweg Mit einem klaren Heimsieg über TSV Göggingen wird die Spitze zurückerobert +++ Lagerlechfeld verliert überraschend gegen Viktoria Augsburg +++ Westheim pirscht sich aus dem Keller +++ Zusmarshausen lässt die Muskeln spielen +++ Der FC Königsbrunn hält sich in der Spitzengruppe

Mit dem Heimsieg über den TSV Göggingen hat die SpVgg Langerringen die alleinige Tabellenführung in der Kreisliga Augsburg übernommen. Der bisherige nominelle Spitzenreiter SpVgg Lagerlechfeld leistete sich einen Ausrutscher gegen die Augsburger Viktoria. Mit einem 3:1-Heimsieg gegen den FC Stätzling II hat die SpVgg Westheim drei wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren und sich weiter aus dem Keller gepirscht. Der SV Ottmarshausen musste sich dem FC Königsbrunn mit 0:2 geschlagen geben.

So klar, wie das Ergebnis aussieht, war es lange nicht in diesem Spiel zweier Spitzenteams der Kreisliga. Bis zur ersten Chance durch Nico Köbler dauerte es 20 Minuten, doch Göggingens Torwart Wiedemann fischte seinen Schuss aus dem Kreuzeck heraus. Eine Minute später schickte Yannick Kaiß mit einem Steilpass Ömer Öztürk in den Strafraum, und der konnte flach am Keeper vorbei zum 1:0 einschießen. Danach machten die Gäste erheblichen Druck und Langerringens guter Ersatzkeeper Weimeir musste zweimal mit Paraden den Einschlag verhindern. Bis zur 73. Minute stand das Spiel auf der Kippe, doch dann öffnete Ömer Öztürk mit einem Steilpass auf Gero Wurm die Gögginger Abwehr und der traf zum 2:0. Die Gäste versuchten die Wende durch einen Doppelwechsel, brachten aber das Tor der Langerringer nicht mehr ernsthaft in Gefahr. Den Schlusspunkt setzte Jonas Ammann mit seinem ersten Ballkontakt, als Robin Keiß den Torwart ausgespielt hatte und quer nach innen legte. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Michael Schiele (Illdorf) - Zuschauer: 230

Tore: 1:0 Ömer Öztürk (21.), 2:0 Gero Wurm (73.), 3:0 Jonas Ammann (87.)

In einem Spiel auf Augenhöhe konnte keine der beiden Mannschaften in der ersten Halbzeit das Spiel auf seine Seite ziehen. Nachdem Stätzling in der 70. Minute durch Philipp Seemüller den Führungstreffer erzielt hatte, wurde das Spiel etwas hitziger. Durch einen Doppelschlag in Minute 80 (Marius Dussler) sowie in Minute 82 (Thomas Hanselka/Elfmeter) drehte die SpVgg das Spiel. Durch einen fragwürdigen Strafstoß hätte der FC Stätzling kurz vor Spielende beinahe noch ins Spiel zurückgefunden, diesen schossen die Gäste jedoch über den Querbalken. Den Schlusspunkt zum letztendlich verdienten 3:1 setzte dann erneut Marius Dussler (90.+4). (spvgg) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Krzysztof Biront (Augsburg) - Zuschauer: 88

Tore: 0:1 Philip Seemüller (70.), 1:1 Marius Dußler (80.), 2:1 Thomas Hanselka (82. Foulelfmeter), 3:1 Marius Dußler (90.+4)

Die Lagerlechfelder gaben eine sichere 2:0-Führung nach der Halbzeit noch aus der Hand. Die Augsburger Viktoria kam kurz hintereinander zu zwei Treffern. Lagerlechfelds Spielertrainer Daniel Raffler hatte seine Mannschaft in der Halbzeit noch genau davor gewarnt. „Ich kann mir auch nicht erklären, wie das passieren konnte“, sagte Raffler nach dem Spiel. Zu allem Unglück liefen die Lechfeldhasen dann auch noch in einen Konter und verloren das fast schon sicher geglaubte Spiel am Ende mit 2:3. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Gordan Gomoll (Aichach) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Marius Heißerer (16.), 2:0 Christoph Bitter (28.), 2:1 Markus Jenik (50.), 2:2 Kevin Brandl (52.), 2:3 Kevin Brandl (84.)

Die Partie begann mit einem Schock, denn der FC-Keeper Stanislaw Laukart verletzte sich schon nach zwei Minuten bei einer Parade am Arm und konnte nicht mehr weiterspielen. Ersatzkeeper Tobias Maliske vertrat ihn aber zuverlässig. Nach 17 Minuten traf Manuel Salzmann nach einer schlecht abgewehrten Ecke zum 1:0. Danach verpassten es die Königsbrunner, ihre Überlegenheit zu einem klaren Vorsprung auszubauen. So dauerte es bis zur 63. Minute, ehe Fabio Ucci zum 2:0 traf. Ottmarshausen konnte den Heimsieg des FC nie gefährden. (AZ) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Markus Casazza (Augsburg) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Manuel Salzmann (17.), 2:0 Fabio Ucci (63.)

Die Schlüsselszene: Martin Wenni, Vincent Kraus und Raphael Schimunek (rote Trikots, von links) wollen gar nicht hinschauen, als ihr Torhüter Paul Seipt die Rote Karte bekommt. Die Zusmarshauser Daniel Michl, Alexander Storzer und Maximilian Drechsler registrieren es zufrieden. – Foto: Oliver Reiser

Wenn ein Spitzenteam bei einem der Kellerkinder antritt, lässt man gerne mal in den ersten Minuten schon die Muskeln spielen. Genau so begann der TSV Zusmarshausen die Partie im Anhauser Waldstadion. Vor allem mit dem pfeilschnellen Luca Jaskolka hatte die Hintermannschaft der Gastgeber ihre liebe Mühe. In der 16. Minute konnte ihn dann SSV-Keeper Paul Seipt nur noch mit einem rüden Einsteigen vom Torjubel abhalten und sah für diese Notbremse glatt Rot. Joschka Lackner stellte sich zwischen die Pfosten. Nach 22 Minuten war der Abwehrspieler dann erlöst und Markus Baier, der zuvor schon in der zweiten Mannschaft gespielt hatte und schon in der Gaststätte beim Bier gesessen hatte, übernahm jetzt den Part des Schlussmanns. Anderson Air Reis Rocha musste den Platz für seinen Keeper verlassen. Und noch bevor Baier so richtig auf seine Handschuhe übergezogen hatte, musste er bereits sein ganzes Können aufbieten, um einen Freistoß von Max Drechsler aus dem Eck zu fischen. Doch die etwas pomadig auftretenden Gäste konnten mit der zahlenmäßigen Überlegenheit nicht viel anfangen und brachten die Hausherren mit vielen schlampigen Abspielen wieder zurück ins Spiel. In der 27. Minute hätte Tobias Wieser die Anhauser sogar beinahe in Führung geschossen, doch sein Lupfer landete knapp neben dem Tor. Zusmarshausen machte dann vor der Pause noch einmal richtig Druck, richtig gefährlich wurden sie dabei aber nicht wirklich. Der zweite Abschnitt begann mit einem Paukenschlag, als Joschka Lackner den Ball in der 46. Minute unglücklich ins eigene Netz bugsierte. Die Gäste dominierten die Partie jetzt klar und in der 57. Minute passte Luca Jaskolka von der Grundlinie in den Rücken der Abwehr und Alexander Storzer traf sehenswert zum 0:2. (B. Reiser) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Erhan Özcan (Augsburg) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Luca Jaskolka (46.), 0:2 Alexander Storzer (57.)

Rot: Paul Seipt (16./SSV Anhausen/Notbremse)