SpVgg Langenpreising: Fruchtende Fusion - Mitglieder-Marke geknackt SpVgg Langenpreising lobt Kooperation mit SV Zustorf von Wolfgang Krzizok · 03.04.2026, 08:00 Uhr · 0 Leser

JHV SpVgg Langenpreising – Foto: wk

Die SpVgg Langenpreising zieht bei der Jahreshauptversammlung eine positive Bilanz. Doch es stehen teure Sanierungen an.

Ein Verein mit Tradition ist die 1932 gegründete SpVgg Langenpreising. Insgesamt läuft es gut bei den Fußballern, die im Oberwirt ihre Jahreshauptversammlung abhielten. Großes Thema war die Fusion mit dem SV Zustorf, die beiden Vereinen sportlichen Schub gegeben hat. Vorsitzender Stefan Haslacher, zugleich Abteilungsleiter Fußball, freute sich, dass die Mitglieder fleißig bei den Arbeitsdienst-Einsätzen vertreten seien. Weniger erfreulich seien kostspielige Sanierungsmaßnahmen, die demnächst in der Küche und bei der Heizung anfallen. Die schätzte er auf rund 105.000 Euro. Dazu sei eine Bewässerungsanlage geplant für etwa 45.000 Euro. Bei der Mitgliederzahl habe die Fußball-Abteilung die 800er-Marke erreicht, nachdem es zum Ende 2024 noch 783 waren.

110 Kinder kicken bei der SpVgg, darunter fünf Mädchen, berichtete Jugendleiter Michael Böck. Elf Mannschaften habe man im Spielbetrieb, hier laufe die Spielgemeinschaft mit Eintracht Berglern sehr gut. „Gerade in den Jahrgängen 2008 und 2009 unterstützt uns Beglern brutal“, lobte er. Aber: „Je älter die Burschen werden, umso weniger Spieler gibt es.“ Deshalb setze er große Hoffnungen auf die Fusion mit Zustorf im Herrenbereich. „Wir haben 15 Trainer im Nachwuchs“, sagte Böck, schränkte aber ein: „Hört sich viel an, ist aber zu wenig.“ Die SpVgg sei zwar auf einem guten Weg mit der Jugend, „aber wir brauchen mehr Leute“. Großer Run aufs Kinderturnen Kaum mehr retten könne man sich beim Kinderturnen, berichtete Maria Weiß. „Wir haben zwischen 160 und 170 Kinder in sieben Gruppen in der Turnhalle“, sagte sie. „Wir haben allein drei Eltern-Kind-Gruppen, die voll belegt sind.“ Und auch ihre Mitstreiterinnen könnten Hilfe brauchen. „Ich hoffe, dass mehr Junge nachkommen, die uns Alte mal ablösen.“