SpVgg Landshut: Vertrag mit Trainer Paul wird nicht verlängert

Überraschende Meldung aus dem Lager der SpVgg Landshut. Beim derzeitigen Rangachten der Landesliga Mitte wird es einen Trainerwechsel geben. Wie der Klub in einer knappen Medien-Mitteilung bekannt gibt, wird der Vertrag mit Sebastian Paul nicht verlängert. Der 36-Jährige, der sich in den vergangenen Jahren als erfolgreicher Nachwuchscoach im NLZ des Klubs einen Namen machte, trat erst im vergangenen Sommer den Posten als Übungsleiter der ersten Mannschaft an.

Die sportliche Bilanz des früheren Klassefußballers, der unter anderem 86 Regionalliga-Einsätze für den SV Heimstetten in seiner Vita stehen hat, kann sich durchaus sehen lassen. Hagl, Plomer, Past und Kameraden spielten nach Startschwierigkeiten eine solide Runde und der Klassenerhalt konnte frühzeitig unter Dach und Fach gebracht werden. Das Team um Routinier Maximilian Zischler und Top-Goalgeter Kenneth Sigl weiß vor allem mit ihrem offensiven Spielstil zu überzeugen. Nach 31. Spieltagen stehen bereits bemerkenswerte 61 Torerfolge zu Buche.







Von den Verantwortlichen wollte sich zu den Hintergründen der Entscheidung (noch) niemand äußern. "Zu gegebener Zeit werden wir das machen", hieß es auf Nachfrage. Noch-Trainer Sebastian Paul war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Unklar ist, wer die Mannschaft in der kommenden Saison anleiten wird. "Es ist noch nicht darüber entschieden, wer die Nachfolge antreten wird. Eine entsprechende Information erfolgt zeitnah", lässt der Verein in seiner Mitteilung wissen. In den vergangenen Wochen ließ der Klub mit namhaften Transfermeldungen aufhorchen. Mit Ex-Profi Dominik Weiß (SV Schalding-Heining) sowie den beiden Offensivkräften Tobias Steer (SV Erlbach) und Mardcel Müller (SpVgg Niederalteich) konnten Spieler verpflichtet werden, die einen enormen Qualitätszuwachs garantieren sollten.