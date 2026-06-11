SpVgg Landshut bekommt Talent aus Jugend-Bundesliga Der viele Jahre beim FC Bayern ausgebildete Tim Hoffmann kehrt zu seinem Stammklub zurück von Thomas Seidl · Heute, 07:40 Uhr · 0 Leser

Tim Hoffmann ist ein großes Talent, das künftig wieder für die SpVgg Landshut aufläuft – Foto: Verein

Die SpVgg Landshut hat sich die Dienste eines vielversprechenden Talents gesichert, das am Hammerbach ein altbekanntes Gesicht ist. Tim Hoffmann kehrt nach einer Top-Ausbildung beim FC Bayern München und FC Ingolstadt zurück zu seinem Heimatverein, den er als U11-Spieler Richtung Bayern-Campus verließ. Beim Rekordmeister durchlief der Defensivmann bis zur U19 alle Leistungsmannschaften, war beispielsweise in der U17-Bundesliga absoluter Stammspieler.



Vor eineinhalb Jahren zog es den Niederbayern zum FC Ingolstadt 04, bei dem er 25 Einsätze in der neugegründeten DFB-Nachwuchsliga bestritt. Seine ersten Sporen im Herrenbereich möchte sich der 19-Jährige nun beim Bayernliga-Aufsteiger verdienen.

"Ich freue mich riesig, zurück bei meinem Heimatverein zu sein. Zuhause auflaufen zu dürfen, bedeutet mir viel. Ich habe richtig Bock, gemeinsam mit der Mannschaft unsere Ziele zu erreichen", gibt der ehrgeizige Youngster zu Protokoll. "Die Freude bei uns ist groß, dass Tim wieder das Trikot seines Heimatvereins tragen wird. Er hat beim FC Bayern eine erstklassige Ausbildung genossen und sich in der U19-Bundesliga beim FC Ingolstadt hervorragend entwickelt. Der Kontakt zu Tim ist über die Jahre nie abgerissen und wir können stolz sein, ihn jetzt wieder bei uns zu haben", lässt Landshuts Sportlicher Leiter Max Maier verlauten.



Nach Martin Stoller (SSV Eggenfelden), Mario Folger (TV Schierling), Yannick Justvan (FC Dingolfing) und Daniel Rabanter (SpVgg Hankofen-Hailing) ist Hoffmann der fünfte Neuzugang für die Truppe von Chefanweiser Sebastian Maier und Co-Trainer Johannes Maier, die am 16. Juni mit der Vorbereitung startet.







Die Testspiel-Übersicht:

20. Juni um 16:30 Uhr beim SSV Eggenfelden

28. Juni um 16 Uhr gegen den ATSV Kelheim

30. Juni um 19 Uhr gegen den FC Langengeisling

4. Juli um 11 Uhr gegen den VfB Hallbergmoos

10. Juli um 18:30 Uhr gegen den TSV Kareth-Lappersdorf

12. Juli um 16 Uhr bei der SpVgg Hankofen-Hailing