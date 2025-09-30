Die Osserbuam sind seit sieben Spielen ungeschlagen – Foto: Werner Kroiß

SpVgg Lam: Die Heimmacht der Landesliga Mitte Auf eigenem Rasen sind die Osserbuam kaum zu bezwingen +++ Vielversprechende Gesamtentwicklung Verlinkte Inhalte präsentiert von Landesliga Mitte SpVgg Lam

Die SpVgg Lam ist in der Landesliga Mitte derzeit die Mannschaft der Stunde. Siebenmal in Folge sind die Osserbuam inzwischen ungeschlagen und konnten sich in diesem Zeitraum über sechs Siege freuen. Imposant ist vor allem die Heimstärke, denn sechs von sieben Partien endete mit einem Sieg der Rot-Weißen. Schon in der Vorsaison stand Lam im Heim-Ranking ganz oben.

Ob den Gegnern die doch ziemlich kurvige Anreise in den Lamer Winkel oder der lange Fußmarsch von den Kabinen zum Spielfeld zu schaffen macht, sei dahingestellt. Fakt ist, dass die SpVgg-Akteure auf eigenem Rasen richtig stark performen. "Wir spielen sehr gerne daheim, zumal wir immer eine sehr gute Zuschauerunterstützung bekommen. 300, 400 Zuschauer sind mittlerweile keine Seltenheit mehr", berichtet der erst 29-jährige Coach Lorenz Kowalski, der sich das in den letzten Jahren deutlich gestiegene Fan-Interesse auch erklären kann: "Zum einen spielt die Mannschaft einen ansehnlichen Fußball, zum andern haben wir für Landesliga-Verhältnisse noch viele Eigengewächse im Kader und der Rest des Teams kommt fast ausnahmslos aus einem Umkreis von 20, 25 Kilometern."





Allerdings war in der laufenden Runde nicht alles Eitel Sonnenschein. Zwischendurch kassierte das Team um Mittelfeld-Lenker Franz Wendl vier Niederlagen am Stück. "Gerade auswärts haben wir leistungsmäßig noch viel Luft nach oben. Die Darbietungen in Bad Kötzing, Burglengenfeld und Vornbach waren allesamt schlecht", mahnt Lams Fußball-Urgestein und Finanzvorstand Ludwig Koholka, der aber mit der Entwicklung vollauf zufrieden ist: "Es geht in die richtige Richtung. In der Abteilung haben wir viele kompetente Leute, die richtig gut anschieben und zudem ein Trainerteam, das sportlich hervorragende Arbeit leistet und menschlich optimal zum Verein passt."







Lorenz Kowalski ist seit knapp zwei Jahren Coach der SpVgg Lam – Foto: Thomas Gierl







Trotz des beeindruckenden Laufs bleibt man bei den Waidlern auf dem Teppich: "Erfolg und Misserfolg liegen in dieser ausgeglichenen Klasse oft sehr nah beisammen. Das haben wir in dieser Saison schon am eigenen Leib erfahren. Wir profitieren aktuell davon, dass uns nahezu der komplette Kader zur Verfügung steht", betont Kowalski, der mit seinem kickenden Personal sehr zufrieden ist: "Unser Altersstruktur ist richtig gut. Die Mannschaft wird von unserem Kapitän Max Weber vorbildlich angeführt. Richtig gut getan hat uns zweifellos auch, dass wir in der Sommer-Wechselperiode 2024 mit Christian Mühlbauer, Franz Wendl und Tim Welter drei erfahrene Spieler bekommen haben, die nicht nur das sportliche Niveau angehoben haben, sondern auch sehr gute Typen sind." Ähnlich positiv sieht es Ludwig Koholka: "Akteure wie Simon Loderbauer, Lukas Pritzl und Daniel Gschwendtner sind mittlerweile zu Führungsspielern gereift. Sehr erfreulich ist auch, dass wir auch vielversprechende Talente wie Niklas Maimer, Luca Schmid und Markus Koller in der Mannschaft haben."





Was für Müller, Uzlik und Kameraden noch möglich ist, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen. "Wir wollen selbstverständlich das Maximum herausholen und es wäre eine tolle Sache, wenn wir uns im vorderen Tabellendrittel festbeißen könnten", sagt Kowalski, dessen Team am Samstag beim 1. FC Passau ran muss. Die letzten beiden Begegnungen im altehrwürdigen Dreiflüssestadion gingen verloren. "Wenn wir höhere Ziele verfolgen möchten, müssen auch mal bei Gegner dieser Kragenweite Punkte her", fordert Ludwig Koholka.