– Foto: Andrea Wahl

Spvgg Kleinaspach/Allmersbach bejubelt den ersten Saisonsieg Bezirksliga-Neuling bezwingt die Fußballer des benachbarten SV Unterweissach mit 3:2.

Großer Jubel bei Bezirksliga-Aufsteiger Kleinaspach/Allmersbach nach dem ersten Saisonsieg, der ausgerechnet mit einem 3:2 gegen den SV Unterweissach gelang. Die Fußballer des SV Steinbach kassierten dagegen in Schornbach eine 1:5-Niederlage.

Unterweissach tat sich beim hoch motivierten Neuling von Beginn an recht schwer. Nach 20 Minuten klatschte jedoch ein Schuss von SVU-Angreifer Tim Kaltenthaler an den Aspacher Querbalken. Mehr Glück hatte fünf Minuten später Thilo Hesser, denn er brachte die Hausherren in Führung. Die Antwort der Weissacher kam allerdings noch vor dem Seitenwechsel. Denis Krug traf in der 40. Minute zum Ausgleich und Sekunden vor der Pause sorgte Simon Lindemann fürs 2:1. Zehn Minuten nach dem Wechsel markierte Mustafa Abdulrazzaq Al Rubaye den Ausgleich. Der beflügelte die Gastgeber und eine Viertelstunde vor Spielende landete ein unglücklicher Rettungsversuch von SVU-Akteur Pascal Leuthold im eigenen Tor zur 3:2-Führung für Kleinaspach. Drei Minuten später hätte Pascal Hofer die Führung ausbauen zu können, doch Gästekeeper Philipp Wieland parierte den Foulelfmeter. Die Schlussphase hatte es in sich, doch Aspach verteidigte den knappen Vorsprung leidenschaftlich und bejubelte seinen ersten Saisonsieg.

Beim Ex-Landesligisten sah es für die Steinbacher zunächst gar nicht so schlecht aus, denn schon nach zwei Minuten brachte Ivan Juric die Gäste in Front. Erst ein unglückliches Eigentor von SVS-Torhüter Antun Kemenovic in der 33. Minute bescherte den Gastgebern den Ausgleich. Nur eine Zeigerumdrehung später brachte Nico Klasik die Hausherren in Führung. Derselbe Spieler legte nur 120 Sekunden später das 3:1 nach. Nach dem Wechsel verwalteten die Hausherren ihren Vorsprung. Ramazan Oeztürk (78.) und Kevin Mezger (85.) per Fouelelfmeter sorgten für die Entscheidung.