– Foto: Günter Schmid

Spvgg Kleinaspach reicht die rote Laterne an den SC Korb weiter Mit dem 3:2 im Kellerduell landet der Neuling in der Fußball-Bezirksliga seinen zweiten Saisonsieg. Unterweissach und Steinbach gehen leer aus.

Die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach hat den letzten Platz in der Fußball-Bezirksliga mit dem zweiten Saisonsieg zunächst verlassen. Das Team von Trainer Markus Gentner bezwang den SC Korb mit 3:2 und hat nun sieben Punkte auf dem Konto. Zwei mehr als die geschlagenen Remstaler, die nun ihrerseits am Tabellenende zu finden sind. Weiterhin in akuter Abstiegsgefahr schwebt der SV Steinbach, der das zweite Kellerduell des Spieltags beim VfL Winterbach mit 0:3 verloren hat. Der SV Unterweissach zeigte bei Spitzenreiter FSV Waiblingen eine ordentliche Leistung, musste sich aber trotzdem eine klare 0:4-Niederlage gefallen lassen.

Abstiegskampf in Reinkultur gab es in Kleinaspach zu beobachten, wo es im ersten Durchgang aber lange Zeit bei einer Nullnummer blieb. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit markierte Jan Celik den 1:0-Führungstreffer für die Hausherren, die als Schlusslicht in dieses Kellerduell gestartet waren. Korb antwortete in der 67. Minute mit dem Ausgleich durch Alieu Bah. Die Kleinaspacher schüttelten sich nach diesem 1:1 kurz und legten nur sechs Minuten später abermals vor. Auch das 2:1 ging auf das Konto von Celik. Lediglich 120 Sekunden später erhöhte Patrick Ebinger auf 3:1. Die Freude über dieses kleine Polster währte allerdings nicht lange an, denn bereits im Gegenzug brachte Andreas Vollmer die Gäste auf 2:3. In der letzten Viertelstunde hatten die Einheimischen einige brenzlige Momente zu bestehen, aber die Spvgg rettete ihren knappen Vorsprung über die Zeit.

Für Ralf Noack war Waiblingen „die spielbestimmende Mannschaft und der Sieg des FSV geht auch völlig in Ordnung, obwohl er um ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen ist“. Der SVU-Sportvorstand sah zunächst eine Unterweissacher Mannschaft, die den favorisierten Hausherren lange Zeit Paroli bieten konnte. Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff schlug FSV-Torjäger Marcel Zimmermann aber zu und sorgte für die Führung des Spitzenreiters. In der 69. Minute erhöhte Jan Plieninger auf 2:0. Damit war der Widerstand der Gäste weitgehend gebrochen. Zehn Minuten später war Robin Binder zur Stelle und markierte das 3:0 für Waiblingen. Den Schlusspunkt setzte Markus Lyska mit dem 4:0 wenige Sekunden vor dem Abpfiff.