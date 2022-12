Spvgg Kinzigtal: Viele Neuzugänge im Winter Der B-Ligist im Winter-TÜV: Nur eine Niederlage in der Hinrunde, trotzdem will sich die Mannschaft spielerisch weiterentwickeln

Außerdem kommt Pascal Stummer aus seiner Sperre zurück, was uns auch nochmal gut tun wird.

Außerdem kommt (so hoffen wir) mit Marcel Didlof ein für uns super wichtiger Spieler aus einer längeren Verletzung zurück. Das Fehlen von Marcel hat uns auf und neben dem Platz sehr weh getan.

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant?

Wir wollen uns spielerisch noch weiterentwickeln. Außerdem müssen und wollen wir an unserer Chancenverwertung arbeiten, durch konsequentere Verwertung hätten wir sogar noch weniger Punkte liegen lassen, das muss man schon sagen.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Leider haben wir gegen die Günterfürster Reserve unser bis dato einziges Spiel (verdient) verloren. Nichts destotrotz sind wir sehr zufrieden und hoffen das es für uns so positiv weiter geht.

Auch mit Benny und Hasan als Spielertrainerduo läuft das Ganze sehr gut und so, wie wir uns das vorgestellt haben.

Die Hinrunde lief für uns sehr gut, mit den neuen Spielern, die wir dazu gewinnen konnten, haben wir deutlich an Qualität gewonnen.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Zudem haben wir es geschafft, mehrere ganz junge Spieler für uns zu gewinnen, alle zwischen 18 und 21, die wir jetzt bestmöglich integrieren wollen. Gemeinsam arbeiten wir gerade im Hintergrund daran, im nächsten Jahr wieder mit zwei Mannschaften in den Spielbetrieb zu gehen, dafür sind diese ganzen Jungs das Fundament.

Die nächsten Wochen und Monate sind daher für uns sehr intensiv.

Mit diesen ganzen Jungs haben wir auch in den letzten Wochen vor der Pause wirklich eine, für unsere Verhältnisse, zum größten Teil sehr gute Trainingsbeteiligung erzielen können.

Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab?

Welche Mannschaft letztendlich am Ende oben steht, ist schwer zu beurteilen, da im ersten Tabellendrittel jeder mal gegen jeden gewonnen hat. Neustadt und Finkenbach sind da sicher aufgrund Ihrer unbestreitbaren Klasse die Favoriten. Gammelsbach ist in Lauerstellung und kam immer besser in Schwung.

Unser Ziel ist es, diese Mannschaften weiter zu ärgern, unsere Tugenden auf den Platz zu bringen und das Bestmögliche aus jedem Spiel rauszuholen.

Jede Mannschaft wird bis zum Ende alles geben und wird alles versuchen einen Abstieg zu verhindern.

Ich wünsche mir, dass es kein Team gibt, das vorzeitig abmelden muss oder dreimal nicht antreten kann und alles sportlich Fair abläuft.