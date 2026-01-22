SpVgg Kammerberg will nach Durchhänger mehr Konstanz zeigen

Während der Pause waren die Kammerberger nicht untätig. Coach Medeleanu schloss in Moldawien seinen Lehrgang zur UEFA-A-Lizenz erfolgreich ab. Er darf nun Teams bis zur Regionalliga trainieren. Seine Expertise will der rumänische Ex-Profi weiterhin bei den Kammerbergern einbringen. Während seiner Abstinenz glänzten seine Spieler beim Hallenturnier des ASV Dachau , wo sie sich erst im Finale den Allstars des TSV Dachau 1865 nach Elfmeterschießen geschlagen geben mussten. Die spielfreie Zeit wurde also gut genutzt.

Nach einer steilen Bergfahrt und ebenso steilen Talfahrt steht die SpVgg Kammerberg zur Winterpause im Mittelfeld der Tabelle. Seit einer Woche bereiten sich Trainer Victor Medeleanu und seine Mannschaft auf die restlichen Spiele der Bezirksliga Nord vor. Bis zum 1. März hat der Tabellenneunte Zeit, dann wird es ernst – und zwar in Form des Punktspielauftakts gegen den SEF.

Seit einer Woche bereiten sich die Kammerberger auf die restlichen Spiele der Saison vor. Trainingsauftakt war am Montag in Petershausen. Am Dienstag stand eine Einheit in Röhrmoos auf dem Plan, am Donnerstag in Indersdorf. „Unser Platz ist nicht bespielbar. Nachdem wir vor einem Jahr in Dachau trainiert haben, wollten wir in dieser Winterpause flexibler sein“, erklärte Medeleanu. Er stuft diese Wintervorbereitung als sehr wichtig ein: „Wir haben vor der Winterpause wichtige Erfahrungen gesammelt. Unsere Spielidee war erkennbar. Jetzt wollen wir den nächsten Schritt gehen.“

Zum Auftakt fehlten unter anderem die verletzten Darvin Knetemann und Marko Zec. Dabei waren Außenverteidiger Justin Fauland (21 Jahre), Marko Bilkic (19) und der noch in der A-Jugend spielberechtigte Dario Stanic (18). Das Trio hat gezeigt, dass es in der Bezirksliga mithalten und sogar eine tragende Rolle spielen kann. „Jetzt müssen die Jungs verinnerlichen, dass sie die Konzentration über 90 Minuten halten“, so Medeleanu. Das gelang im ersten Saisondrittel, in dem die Kammerberger die Tabelle sogar anführten. Doch nach einem Durchhänger ging es zurück auf Platz neun. Die Spitze ist nun zwölf Punkte entfernt, die Abstiegsrelegationszone nur noch drei. Dennoch geht der Blick nach vorne – ohne den Rückspiegel zu vergessen. Medeleanu weiß: „Wir brauchen mehr Konstanz. Und daran arbeiten wir.“

Bereits vor dem offiziellen Trainingsauftakt legten die Kammerberger die Basis. „Wir haben einmal pro Woche einen Lauf gemacht. Insgesamt kamen so ein paar Einheiten zusammen“, berichtet der Coach. Im Training stünden dann „Kondition, Athletik und Spielformen“ auf der Agenda. Ein Trainingslager fehlt in dieser Vorbereitung. „Es war nicht umsetzbar. Wir werden aber einen langen Tag veranstalten. Mit einem Training am Vormittag, gemeinsamem Mittagessen und einem Spiel am Nachmittag“, so Medeleanu. Die Testspielgegner wählte er mit System aus: „Wir haben spielstarke Gegner, aber auch erfahrene und unangenehm zu bespielende Teams.“

Die Kammerberger werden pro Woche drei Trainingseinheiten und ein Spiel absolvieren – Abweichungen möglich. Für diese Woche bedeutete dies: Eine Spinning-Einheit in Dachau und zwei Trainings auf Kunstrasen, ehe am Samstag (11 Uhr) beim TSV Gilching-Argelsried der erste Test auf dem Plan steht. Das Ergebnis ist dann noch zweitrangig. Vielmehr gilt der Blick dem Auftakt gegen Freising. Dann will Kammerberg Konstanz in die Leistungen bringen und die positiven Ansätze aus der Hinrunde bestätigen.