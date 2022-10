SpVgg Kammerberg will nach Ausrufezeichen gegen Fatih Ingolstadt nachlegen „Punkte nur dann wertvoll“

Im Heimspiel gegen Aufsteiger Fatih Ingolstadt will Fußball-Bezirksligist SpVgg Kammerberg nachlegen nach dem furiosen Auswärtssieg beim SV Nord Lerchenau.

Kammerberg holte bisher 23 Punkte und ist drauf und dran, den Abstand zum vorderen Tabellendrittel zu verkürzen. Fatih Ingolstadt hat nicht einmal halb so viele Zähler auf dem Konto, dennoch nimmt Koston den Gegner nicht auf die leichte Schulter. Er und seine Spieler wollen nicht die dritte Mannschaft aus dem Landkreis Freising sein, die gegen den Aufsteiger verliert. Denn die Ingolstädter holten zwei ihrer drei Saisonsiege gegen Palzing und Attaching. Auffällig ist, dass sie sich gegen die Teams aus der unteren Tabellenregion gut aus der Affäre ziehen, es aber gegen die Mannschaften oberhalb von Platz elf nur Niederlage setzte. Zu denen gehört die Spielvereinigung.

Kammerberg – Sehr gut organisiert, technisch sehr gute Spieler, clever und schnell im Umschaltspiel – wenn Matthias Koston, Spielertrainer der SpVgg Kammerberg, über den FC Fatih Ingolstadt spricht, könnten die Zuschauer ein Topteam der Bezirksliga Nord erwarten. Doch die Rede ist von einem Aufsteiger, der in der Tabelle weit hinten steht. Dennoch rechnet Koston im Heimspiel am Samstag (13 Uhr) mit einem „Duell auf Augenhöhe“.

SpVgg Kammerberg will vierten Sieg im fünften Spiel

Die Kammerberger setzten mit dem 6:0-Erfolg beim SV Nord Lerchenau das Ausrufezeichen des vergangenen Spieltags. „Der Sieg ist aber nur wertvoll, wenn du jetzt drei Punkte nachlegst“, sagt Koston. Verzichten muss er auf Patrick Sturm, der sich in den Urlaub verabschiedet hat. Damit fehlt „unser herausragender Spieler aus dem Lerchenau-Spiel“. Dafür kehrt Jascha Beck zurück. Und Leander Lask kommt seinem ersten Startelf-Einsatz nach langer Verletzungspause näher.

Koston erwartet gegen Fatih ein enges Spiel, in dem sein Team die freien Räume clever bespielen muss. Und in dem die Spieler „läuferisch und taktisch bereit sein müssen“. Gelingt dies, stehen die Chancen auf den vierten Sieg in fünf Spielen sehr gut.