 2026-08-03T09:43:42.777Z

Spielbericht

SpVgg Kammerberg verschießt Elfmeter – und verliert deutlich

Fußball-Bezirksliga Nord

von Moritz Stalter · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Kammerberg kassierte eine bittere Niederlage.
Kammerberg kassierte eine bittere Niederlage. – Foto: Johannes Traub

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Kammerberg

Die SpVgg Kammerberg verliert ihr zweites Bezirksliga-Spiel gegen den FC Phönix München. Ivan Mijatovic schoss dabei einen Strafstoß über den Kasten.

Mit einer Enttäuschung endete das zweite Spiel in der Bezirksliga für die SpVgg Kammerberg: Die Mannschaft von Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner verlor gegen den Aufsteiger FC Phönix München mit 1:4 (0:2). Dabei wäre viel mehr möglich gewesen.

„Bei einer 1:4-Niederlage davon zu sprechen, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, ist schwierig. Aber es war so“, sagte SpVgg-Abteilungsleiter Robin Anselment. Gleich zu Beginn der Partie hatten die Kammerberger mehrfach das 1:0 auf dem Fuß. Unter anderem verhinderte der Pfosten den Führungstreffer durch Agon Bashota. Doch – und das zieht sich schon seit der Vorbereitung wie ein roter Faden durch das Spiel der SpVgg: Es blieben zu viele Chancen ungenutzt.

Fr., 31.07.2026, 19:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
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FC Phönix München
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Abpfiff

Wie es geht, machte Phönix München vor. Der Liganeuling hielt diszipliniert an seinem Matchplan fest und verwertete seine Möglichkeiten konsequent. In der neunten Minute traf Stürmer Ugljesa Stevanovic zum 0:1. Bald darauf erhöhte Salim Hussein auf 0:2 (25.).

Die Kammerberger sortierten sich und wollten nach dem Seitenwechsel die Wende herbeiführen. Aber wie schon vor der Pause war der Gegner effizienter – und hatte auch ein wenig Glück. Nach einem Foul von SpVgg-Keeper Daniil Battermann zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Den fälligen Elfmeter von Hussein konnte Battermann parieren – doch der Nachschuss landete im Tor (65.). Auf der anderen Seite gab es wenig später ebenfalls einen Strafstoß. Der Unterschied: Ivan Mijatovic schoss über den Kasten (68.). „Da war klar, dass es heute nichts mehr werden würde“, sagte Anselment.

Kammerberg zeigte zwar Moral und verkürzte durch Lukas Fladung auf 1:3 (77.), doch die Zeit lief den Gastgebern davon. Trotz einer Drangphase gelang der Anschlusstreffer nicht. Als Stevanovic in der Nachspielzeit auf 1:4 stellte, war die Partie endgültig entschieden.

Die SpVgg blieb nach dem 2:3 bei Türk Sport Garching auch im zweiten Saisonspiel ohne Punkte. Spielerisch hatte sich das Team wenig vorzuwerfen. Anselment fordert dennoch eine Reaktion: „Nächste Woche geht’s nach Aschheim. Da müssen wir auf jeden Fall was gutmachen.“