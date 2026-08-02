SpVgg Kammerberg verschießt Elfmeter – und verliert 1:4

Die SpVgg Kammerberg verliert ihr zweites Bezirksliga-Spiel gegen den FC Phönix München. Ivan Mijatovic schoss dabei einen Strafstoß über den Kasten.

Mit einer Enttäuschung endete das zweite Spiel in der Bezirksliga für die SpVgg Kammerberg: Die Mannschaft von Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner verlor gegen den Aufsteiger FC Phönix München mit 1:4 (0:2). Dabei wäre viel mehr möglich gewesen.

„Bei einer 1:4-Niederlage davon zu sprechen, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, ist schwierig. Aber es war so“, sagte SpVgg-Abteilungsleiter Robin Anselment. Gleich zu Beginn der Partie hatten die Kammerberger mehrfach das 1:0 auf dem Fuß. Unter anderem verhinderte der Pfosten den Führungstreffer durch Agon Bashota. Doch – und das zieht sich schon seit der Vorbereitung wie ein roter Faden durch das Spiel der SpVgg: Es blieben zu viele Chancen ungenutzt.

Wie es geht, machte Phönix München vor. Der Liganeuling hielt diszipliniert an seinem Matchplan fest und verwertete seine Möglichkeiten konsequent. In der neunten Minute traf Stürmer Ugljesa Stevanovic zum 0:1. Bald darauf erhöhte Salim Hussein auf 0:2 (25.).

Die Kammerberger sortierten sich und wollten nach dem Seitenwechsel die Wende herbeiführen. Aber wie schon vor der Pause war der Gegner effizienter – und hatte auch ein wenig Glück. Nach einem Foul von SpVgg-Keeper Daniil Battermann zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Den fälligen Elfmeter von Hussein konnte Battermann parieren – doch der Nachschuss landete im Tor (65.). Auf der anderen Seite gab es wenig später ebenfalls einen Strafstoß. Der Unterschied: Ivan Mijatovic schoss über den Kasten (68.). „Da war klar, dass es heute nichts mehr werden würde“, sagte Anselment.

Kammerberg zeigte zwar Moral und verkürzte durch Lukas Fladung auf 1:3 (77.), doch die Zeit lief den Gastgebern davon. Trotz einer Drangphase gelang der Anschlusstreffer nicht. Als Stevanovic in der Nachspielzeit auf 1:4 stellte, war die Partie endgültig entschieden.

Die SpVgg blieb nach dem 2:3 bei Türk Sport Garching auch im zweiten Saisonspiel ohne Punkte. Spielerisch hatte sich das Team wenig vorzuwerfen. Anselment fordert dennoch eine Reaktion: „Nächste Woche geht’s nach Aschheim. Da müssen wir auf jeden Fall was gutmachen.“