SpVgg Kammerberg verliert 2:3 – Fehlpass in der Nachspielzeit wird bestraft

Daniil Battermann von der SpVgg Kammerberg – Foto: Michalek

Das war bitter: In der Nachspielzeit erlaubte sich die SpVgg Kammerberg einen schweren Fehlpass – und Türk Sport Garching konterte zum Siegtreffer.

Als Aufsteiger gehört der FC Türk Sport Garching zum Favoritenkreis der Bezirksliga Nord. Warum, erfuhr die SpVgg Kammerberg am ersten Spieltag. Dabei hat die Mannschaft von Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner gezeigt, dass sie mithalten kann. Dennoch verlor Kammerberg mit 2:3 (1:2). Ein individueller Fehler in der Nachspielzeit sowie die ausbaufähige Chancenverwertung kosteten die Kammerberger zum Auftakt Zählbares.

Die Gäste wussten, dass sie auf keinen normalen Aufsteiger trafen, denn Türk Sport Garching hatte sich nach dem souveränen Aufstieg hochkarätig verstärkt. Kammerberg hielt gut dagegen und setzte in einer offensiv geführten Partie Nadelstiche. Ausbaufähig war die Chancenverwertung. „Wir haben in der ersten Hälfte drei Hundertprozentige, erzielen aber nur ein Tor“, so Zgud-Schoeppner. Domenik Kaiser traf in der 28. Minute nach Vorarbeit von Lukas Fladung zur Führung.

Garching antwortete schnell. Kaan Aygün erzielte nach einer Standardsituation aus abseitsverdächtiger Position den Ausgleich (32.). Das Momentum kippte, Abdulhamit Zorlu drehte mit seinem Treffer (38.) das Spiel noch vor der Pause. Bitter aus Kammerberger Sicht waren außerdem zwei verletzungsbedingte Wechsel.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die SpVgg den Aufwand. Sie hatte nun mehr vom Spiel und meldete sich mit dem 2:2 durch Ardian Bashota zurück (71.). Kurz zuvor musste auch Florian Machl verletzt vom Feld.

Es blieb ein enges Duell, bis sich Kammerberg in der Nachspielzeit einen schweren Fehlpass ins Zentrum erlaubte. Die Garchinger konterten mustergültig und Baldwin Wilson schloss den Angriff zum 3:2 ab (90.+2). Für den Spielausgang ohne Bedeutung, für die kommenden Wochen aber umso mehr: Lucio Theveny sah nach einer Unsportlichkeit kurz vor Schluss die Rote Karte.

„Mir tut es für die Jungs brutal leid, weil wir ein gutes Spiel gezeigt haben. Aber wir haben uns leider im entscheidenden Moment um den Lohn gebracht. Aber es war das erste Spiel. Wir haben jetzt noch Zeit, um an unseren Themen zu arbeiten“, resümierte Zgud-Schoeppner.