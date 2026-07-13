SpVgg Kammerberg vergibt Hundertprozentige und verliert 1:2

Kammerberg unterliegt im Testspiel gegen den SV Waldeck Obermenzing mit 1:2. Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner sieht „Steigerungspotenzial in allen Bereichen“.

Die Fußballer der SpVgg Kammerberg befanden sich in der laufenden Saisonvorbereitung auf einem guten Weg. Der Test am Sonntag gegen den SV Waldeck Obermenzing war nun allerdings ein Rückschritt: Bei der 1:2 (0:2)-Niederlage offenbarte der Bezirksligist erneut seine Probleme im letzten Drittel. Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner sah deshalb „Steigerungspotenzial in allen Bereichen“.

Vor allem in der ersten Halbzeit blieb die Spielvereinigung deutlich unter ihren Möglichkeiten. Ein Grund dafür könnten auch die zahlreichen Ausfälle und die damit verbundenen Umstellungen gewesen sein. „Wir bringen aktuell keine Konstanz in unsere Aufstellung“, sagte Zgud-Schoeppner.

Darüber hinaus fehlten seiner Mannschaft jedoch auch die Leidenschaft und die Mentalität, um den Gegner vor Probleme zu stellen. Waldeck Obermenzing nutzte dies aus: Marc Bedronka brachte den Bezirksliga-Club, der in der Süd-Staffel spielt, früh in Führung (6.). Und kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Maximilian Graf per Elfmeter auf 2:0 (43.). „Das war eine schlechte erste Hälfte von uns“, fand SpVgg-Trainer Zgud-Schoeppner klare Worte.

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Kammerberger zwar, ließen aber erneut zahlreiche gute Möglichkeiten liegen. Nur Lukas Fladung traf ins Schwarze: Er verkürzte nach einer Stunde auf 1:2 (61.).

„Wir hatten wieder fünf Hundertprozentige, schießen aber lediglich ein Tor. Da sind wir zu harmlos“, sagte der Coach hinterher. Bis zum Saisonstart bleiben den Kammerbergern nun noch zwei Vorbereitungspartien, um an ihren Schwächen zu arbeiten.