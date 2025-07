SpVgg Kammerberg überzeugt gegen SV Raisting – Neues Kapitänsduo steht fest

In den ersten Wochen der Vorbereitung feilte die SpVgg Kammerberg an der Kompaktheit. Im Test beim SV Raisting versuchte der Bezirksligist, offensiver aufzutreten – mit Erfolg.

Die Elf von Trainer Victor Medeleanu hat mit 2:0 gewonnen. Medeleanu bestimmte kürzlich seine Kapitäne für die kommende Saison. Alexander Nefzger trägt künftig die Binde. Da er das Duell mit Raisting verpasste, wurde er von Domenik Kaiser vertreten. „Domi hat eine sehr gute Entwicklung genommen und in der vergangenen Saison viel Erfahrung gesammelt”, so Medeleanu über den Torjäger, der in seiner neuen Rolle überzeugte. Kaiser brachte die in der ersten Hälfte überlegenen Kammerberger zunächst in Führung (19.), ehe er kurz vor der Pause das 2:0 nachlegte (41.). Es waren die Treffer sechs und sieben des Stürmers im fünften Spiel dieser Vorbereitung.