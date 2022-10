SpVgg Kammerberg: Trend zeigt nach oben - Trainer Matthias Koston mit Plan gegen den FC Aschheim SpVgg will gegen Aschheim nachlegen

Denn eines hat der bisherige Saisonverlauf der Spielvereinigung gezeigt: Wenn die Kammerberger an ihr körperliches Limit gehen, dann haben sie gute Aussichten auf drei Punkte. Gelingt es ihnen nicht, sind Siege ausgeschlossen. Doch der Trend zeigt eindeutig nach oben. „Wir machen viele Dinge richtig. Es gibt aber auch immer wieder Sachen, die nicht so gut sind. Das werden die Schwerpunkte im Training“, sagt Übungsleiter Koston.

Kammerberg – Die Bezirksliga-Fußballer der SpVgg Kammerberg haben Zeit gebraucht, um nach ihrem durchwachsenen Saisonstart im Klassement nach oben zu klettern. Fährt der Tabellensechste am heutigen Samstag (13 Uhr) gegen den FC Aschheim den nächsten Sieg ein – es wäre der fünfte Dreier in sechs Spielen –, ist der Sprung ins vordere Tabellendrittel möglich.

SpVgg-Spielertrainer Matthias Koston: „Der klare Wunsch sind drei Punkte gegen Aschheim“

Woran er in dieser Woche gearbeitet hat? „Das werde ich nicht verraten. Gleiches gilt für die Aufstellung. Die habe ich im Kopf, preisgeben werde ich sie aber nicht“, betont Koston. Kein Geheimnis macht der Spielertrainer daraus, dass Leander Lask nach auskurierter Verletzung ins Aufgebot zurückkehren wird.

Von den Gästen aus dem Landkreis München erwartet der 32-Jährige in erster Linie, dass sie „eklig zu bespielen“ sein werden. „Die Aschheimer wissen, was sie können und was sie dafür tun müssen, um Tore zu schießen“, sagt der Kammerberger Coach. Er will mit seinem Team den gegnerischen Stärken entgegenwirken. „Wir müssen taktisch sehr gut arbeiten und werden versuchen, in den Zweikämpfen aktiv zu sein und früh die Bälle zu gewinnen.“ Dinge, die im bisherigen Saisonverlauf nicht immer funktionierten. Und die möglicherweise Trainingsinhalt der vergangenen Woche waren. (Moritz Stalter)