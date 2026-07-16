SpVgg Kammerberg: Testspiel abgesagt – Kader endlich komplett

Der Bezirksligist aus Kammerberg wollte gegen den FSV Harthof an der Chancenverwertung arbeiten. Stattdessen trainierte die Mannschaft am Dienstag allein.
Die Offensive der SpVgg Kammerberg ließ in den vergangenen Testspielen viele Möglichkeiten ungenutzt. Am Dienstag wollte der Bezirksligist gegen den FSV Harthof an der Chancenverwertung arbeiten – doch der Test fiel aus. „Der Gegner hat uns abgesagt“, berichtete Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner, der stattdessen eine Trainingseinheit ansetzte. Positiv aus Kammerberger Sicht: „Seit Montag hat sich die personelle Situation bei uns spürbar entspannt. So muss es bleiben.“ Nun fehlt vor dem Bezirksliga-Start in einer Woche vor allem noch ein Erfolgserlebnis, um zusätzliches Selbstvertrauen zu tanken. Die nächste Gelegenheit bietet sich am Freitagabend bei der Generalprobe gegen den SC Unterpfaffenhofen (19 Uhr).