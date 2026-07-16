SpVgg Kammerberg: Testspiel abgesagt – Kader endlich komplett

Die SpVgg Kammerberg und Maximilian Zgud-Schoeppner sind bereit für die neue Saison. (Archivfoto) – Foto: Johannes Traub

Die Offensive der SpVgg Kammerberg ließ in den vergangenen Testspielen viele Möglichkeiten ungenutzt. Am Dienstag wollte der Bezirksligist gegen den FSV Harthof an der Chancenverwertung arbeiten – doch der Test fiel aus. „Der Gegner hat uns abgesagt“, berichtete Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner, der stattdessen eine Trainingseinheit ansetzte. Positiv aus Kammerberger Sicht: „Seit Montag hat sich die personelle Situation bei uns spürbar entspannt. So muss es bleiben.“ Nun fehlt vor dem Bezirksliga-Start in einer Woche vor allem noch ein Erfolgserlebnis, um zusätzliches Selbstvertrauen zu tanken. Die nächste Gelegenheit bietet sich am Freitagabend bei der Generalprobe gegen den SC Unterpfaffenhofen (19 Uhr).