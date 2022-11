SpVgg Kammerberg tappt Schwabing in die Falle Fußball-Bezirksliga

Die Fußballer der SpVgg Kammerberg haben am Dienstag mit 1:5 (0:1) beim FC Schwabing verloren. „Das Spiel haken wir schnell ab“, sagte Coach Koston.

Kammerberg – Wenn es in diesen Wochen in der Bezirksliga Nord außergewöhnliche Ergebnisse gibt, dann haben die Kicker der SpVgg Kammerberg ihre Füße im Spiel. Mitte Oktober hatte die Elf von Spielertrainer Matthias Koston den favorisierten SV Nord Lerchenau mit 6:0 vom Platz gefegt. Am Dienstagabend hat Kammerberg nun mit 1:5 (0:1) beim FC Schwabing verloren. „Wenn’s läuft, dann läuft’s. Dieses Mal war es leider bei Schwabing der Fall“, sagte Koston. „Das Spiel haken wir schnell ab.“

Der FC Schwabing hat gute Fußballer im Aufgebot, gehört taktisch zu den reifsten Teams der Liga. Dass die Münchner nicht vorne mitspielen, überrascht Koston: „Diesmal hat man aber gesehen, was sie draufhaben.“

Schwabing beweist taktische Finesse

Zunächst entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der ersten Hälfte gab es nur wenige Torchancen. Das einzige Highlight setzte Oliver von Eitzen vom FCS: Der schlenzte den Ball in der 20. Minute sehenswert in den Kammerberger Kasten.

Nach dem Seitenwechsel war Schwabing hungriger. Giacinto Sibilia setzte die Gäste durch sein 2:0 unter Druck (59.). Koston reagierte und ließ sein Team offensiver agieren. Dies wiederum spielte Schwabing in die Karten: Die Heimelf zeigte nun ihre taktische Finesse und lockte die Kammerberger in die Falle, um nach Ballgewinnen schnell umzuschalten. Die Folge: Lars Greinert (65.), Philipp Pirch (71.) und Rafael Hinrichs (83.) schossen ein 5:0 heraus. In der Schlussminute gelang Alexander Nefzger per Foulelfmeter der Ehrentreffer aus Kammerberger Sicht.

„Eigentlich sind wir zwei Teams auf Augenhöhe, heute hätten wir aber einen besseren Tag gebraucht. Nach den guten letzten Wochen können wir die Niederlage aber verkraften“, sagte Koston. Sein Team ist als Tabellensechster im Soll.

Spielstatistik:

FC Schwabing – SpVgg Kammerberg 5:1 (1:0) Aufstellung: Fängewisch – Schaar (81. Seybold), Aust (61. Richter), A. Nefzger, T. Nefzger – Eichenseer (66. Koston), Villand – Grundmann (61. Lask), Knetemann (69. Spielberger), Kiermeier – Cosa. Tore: 1:0 von Eitzen (20.), 2:0 Sibilia (59.), 3:0 Greinert (65.), 4:0 Pirch (71.), 5:0 Hinrichs (83.), 5:1 A. Nefzger (90./FE). Gelbe Karte: Cosa. Schiedsrichter: Xaver Fabisch (SV Seehausen). Zuschauer: 32.

