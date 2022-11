SpVgg Kammerberg sinnt auf Revanche Fußball-Bezirksliga

Die Fußballer der SpVgg Kammerberg können am Dienstag mit dem Bezirksliga-Vierten gleichziehen. Problem: Der Gegner liegt den Koston-Mannen nicht.

Kammerberg – Die Kammerberger Bezirksliga-Fußballer hatten den FC Schwabing um eine Verlegung des Spiels gebeten, die Landeshauptstädter stimmten zu. „Erstmal vielen Dank dafür“, betont Matthias Koston, Spielertrainer der SpVgg Kammerberg, vor der Auswärtspartie am Dienstag um 19.30 Uhr. Dankesgeschenke verteilen will seine Truppe allerdings nicht.

Coach Koston: „Wir werden alles reinwerfen.“

Die SpVgg ist nach Spitzenreiter Pfaffenhofen das zweitbeste Team der vergangenen Wochen. Mit dem vierten Sieg in Folge würde man mit dem viertplatzierten SV Dornach gleichziehen. Aber: Schwabing liegt der Spielvereinigung nicht. Nur zwei der jüngsten acht Duelle gingen an die Kammerberger. Schwabing feierte fünf Siege – darunter das 2:1 am ersten Spieltag dieser Saison. „Unsere Niederlage im Hinspiel war nicht unverdient“, sagt Koston. Im Rückspiel wollen er und seine Spieler es besser machen: „Wir werden alles reinwerfen.“

Auch an die vergangene Partie in Schwabing erinnert sich der Trainer genau: „Es war ein packendes Spiel mit vielen Torraumszenen und intensiven Zweikämpfen.“ Beim 2:2 im April dieses Jahres führte Kammerberg zweimal nach Toren von Niklas Kiermeier und Leander Lask, für die Münchner glich jeweils Giacinto Sibilia aus. Den Treffer zum 2:2 erzielte der ehemalige Kammerberger in der 94. Minute.

Patrick Sturm zurück im Kader

Auch Schwabing ist zuletzt viermal ungeschlagen geblieben, teilte sich in dieser Phase aber dreimal die Punkte. In der Tabelle liegt der FCS auf Rang zehn, mit je fünf Siegen, Remis und Niederlagen. Die Kammerberger wollen die Bilanz des Gegners ins Negative verändern: „Wir müssen sehr konzentriert agieren“, fordert Koston. Gut für ihn: Patrick Sturm kehrt nach seinem Urlaub in den Kader zurück und ist eine weitere Option für die Offensive.

