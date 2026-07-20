SpVgg Kammerberg siegt – und vergibt trotzdem einige Chancen

Die SpVgg Kammerberg siegte im Testspiel. – Foto: Johannes Traub

Die SpVgg Kammerberg hat im letzten Test vor dem Bezirksliga-Start gegen den SC Unterpfaffenhofen gewonnen. Die Chancenverwertung bleibt das Sorgenkind.

Im letzten Test vor dem Bezirksliga-Start am kommenden Wochenende hat die SpVgg Kammerberg Selbstvertrauen getankt. Bei dem 2:1 (1:0)-Erfolg über den Kreisligisten SC Unterpfaffenhofen haben sich die Kammerberger Kicker endlich auch in der Offensive belohnt. „Das war wichtig und freut mich für die Jungs“, sagte Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner erleichtert.

Zunächst schien sich allerdings das Muster der vergangenen Wochen zu wiederholen. Die SpVgg benötigte erneut zu viele Chancen, um ein Tor zu erzielen. So vergab das Team vor der Pause drei Hochkaräter, ehe Neuzugang Ivan Mijatovic das 1:0 besorgte (37.). Von der Chancenverwertung abgesehen war Zgud-Schoeppner mit dem Auftritt zufrieden. „Die Räume und auch die Tiefe haben wir bespielt. So stelle ich mir das vor.“