SpVgg Kammerberg siegt 4:1 in Aschheim – Fladung trifft doppelt

Die SpVgg Kammerberg hat am dritten Spieltag die ersten drei Punkte geholt. Lukas Fladung war als einziger neuer Feldspieler in die Startelf gerutscht.

Die Chancenverwertung war bisher das große Thema bei der SpVgg Kammerberg. Im Gastspiel beim FC Aschheim hat sich die Mannschaft von Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner im Abschluss gesteigert. Die Belohnung waren ein 4:1 (1:1)-Erfolg und damit am dritten Spieltag der Bezirksliga Nord die ersten drei Punkte. Den Gästen gelang der erhoffte Befreiungsschlag.

Die Kammerberger standen nach zwei Niederlagen zum Saisonstart unter Druck. Insbesondere die 1:4-Pleite vor einer Woche gegen den FC Phönix München brachte Zgud-Schoeppner ins Grübeln. Vor allem die Abschlussschwäche zog sich seit Beginn der Vorbereitung wie ein roter Faden durch die Spiele. Doch in Aschheim schaffte es die SpVgg zum ersten Mal, in den richtigen Momenten zuzuschlagen.

Nach einer guten halben Stunde traf Domenik Kaiser für die Gäste zum 1:0 (33.). Die Führung war hochverdient, denn die Kammerberger hatten deutlich mehr Ballbesitz. Von den defensiv eingestellten Aschheimern kam offensiv wenig – und dennoch erzielte der FCA wenig später den Ausgleich: Altan Duman traf nach einem Umschaltmoment zum 1:1 (38.). Dabei blieb es bis zur Pause.

Der Gegentreffer hätte ein Wendepunkt werden können, doch die SpVgg wurde nicht nervös. Die Gäste hielten an ihrem Matchplan fest und wurden in der 57. Minute mit der erneuten Führung durch Lukas Fladung belohnt. Der Torschütze war gegenüber der Niederlage gegen Phönix als einziger Feldspieler neu in die Startaufstellung gerutscht – und zahlte das Vertrauen damit zurück.

Bis in die Schlussviertelstunde hinein mussten die Kammerberger noch bangen. Als der eingewechselte Ivan Mijatovic auf 3:1 erhöhte (78.), wurde der erste Saisonsieg konkreter. Die SpVgg ließ auch in der Folge wenig zu – und machte in der Nachspielzeit endgültig alles klar: Fladung markierte mit seinem zweiten Treffer des Tages den Schlusspunkt (90.+1) zum 4:1-Auswärtserfolg.

„Wir sind alle sehr, sehr happy, dass wir es endlich mal geschafft haben, in den richtigen Momenten zuzustechen“, sagte Zgud-Schoeppner. Und weiter: „Es war ein gutes Spiel, wir hatten viel Ballbesitz. Trotzdem haben wir noch Luft nach oben. Jetzt wollen wir im Derby nachlegen.“ Kammerberg empfängt am kommenden Sonntag den Absteiger Eintracht Karlsfeld.