SpVgg Kammerberg siegt 2:1 – und vergibt trotzdem einige Chancen

Die SpVgg Kammerberg hat im letzten Test vor dem Bezirksliga-Start gegen den SC Unterpfaffenhofen gewonnen. Die Chancenverwertung bleibt das Sorgenkind.

Im letzten Test vor dem Bezirksliga-Start am kommenden Wochenende hat die SpVgg Kammerberg Selbstvertrauen getankt. Bei dem 2:1 (1:0)-Erfolg über den Kreisligisten SC Unterpfaffenhofen haben sich die Kammerberger Kicker endlich auch in der Offensive belohnt. „Das war wichtig und freut mich für die Jungs“, sagte Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner erleichtert.

Zunächst schien sich allerdings das Muster der vergangenen Wochen zu wiederholen. Die SpVgg benötigte erneut zu viele Chancen, um ein Tor zu erzielen. So vergab das Team vor der Pause drei Hochkaräter, ehe Neuzugang Ivan Mijatovic das 1:0 besorgte (37.). Von der Chancenverwertung abgesehen war Zgud-Schoeppner mit dem Auftritt zufrieden. „Die Räume und auch die Tiefe haben wir bespielt. So stelle ich mir das vor.“

In der zweiten Halbzeit blieb Kammerberg das bessere Team, ließ jedoch weitere gute Möglichkeiten aus. Agon Bashota erhöhte schließlich bei seinem ersten Einsatz nach längerer Verletzungspause auf 2:0 (71.). Der Anschlusstreffer von Paul Drüppel (90.) war lediglich ein kleiner Makel. Das Sorgenkind bleibt die Chancenverwertung. „Wir müssen den Fokus darauf legen, dass wir diese Dinger mit Überzeugung abschließen“, so der Coach. Dann könne der Liga-Auftakt kommen.