SpVgg Kammerberg schießt sich gegen Schlusslicht Frust von der Seele: „Haben uns belohnt“

Das letzte Spiel vor der Winterpause hatte Stolperpotenzial, doch die Bezirksliga-Fußballer der SpVgg Kammerberg haben die Aufgabe bei Fatih Ingolstadt gestern souverän gemeistert. Das Team von Trainer Victor Medeleanu gewann beim Schlusslicht deutlich mit 5:0. Damit endete eine lange Durststrecke.

Die Favoritenfrage war vor dem Duell nicht eindeutig geklärt: Ingolstadt hatte zwar im Saisonverlauf noch keinen einzigen Punkt geholt, doch Kammerberg war in den jüngsten Wochen nur unwesentlich produktiver. Einen Zähler holte die Medeleanu-Elf in sieben Spielen. In ihrem letzten Spiel des Fußball-Jahres zeigte sie aber, dass sie mehr zu bieten haben als der Gegner. Die Gäste gaben von Beginn an den Ton an und legten nach einer Viertelstunde durch Dario Stanic vor.

Der Treffer gab Sicherheit, die Spielfreude kehrte zurück. Auf einmal funktionierten Dinge, die in den vergangenen Wochen Probleme gemacht hatten. Das Resultat waren weitere Treffer: Peter Graf erhöhte Mitte der ersten Hälfte auf 2:0, wenig später schnürte Stanic den Doppelpack. Mit 3:0 ging es in die Pause.

Zu zehnt: Fatih Ingolstadt kann nicht mehr wechseln

Nach dem Seitenwechsel ließen die Kammerberger nichts mehr anbrennen. Nach einer guten Stunde die Entscheidung: Zunächst verwandelte Alexander Nefzger einen Freistoß direkt (65.), ehe Domenik Kaiser wenige Sekunden später den Doppelschlag perfekt machte. Bitter aus Sicht der Ingolstädter: Ein Spieler verletzte sich, auf der Bank war aber kein Ersatz mehr. Das Schlusslicht musste das Spiel zu zehnt beenden.

Kammerberg ließ es nun lockerer angehen, ohne die Defensive zu vernachlässigen. So blieb es beim deutlichen 5:0 – und einem Ausrufezeichen im letzten Spiel vor der Winterpause. Trainer Victor Medeleanu war zufrieden: „Ich freue mich für die Jungs. Wir waren auch in den vergangenen Wochen nicht immer schlecht. Heute haben wir uns belohnt.” Am Dienstag werde noch einmal trainiert, dann ist Pause. Medeleanu: „Die brauchen wir alle.”