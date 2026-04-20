SpVgg Kammerberg rutscht trotz Punktgewinn auf Relegationsrang ab

Victor Medeleanu und sein Team sind trotz des Remis auf einen Relegationsrang gerutscht. – Foto: Sven Leifer

Zunächst war der 28-jährige Keeper allerdings kaum gefordert. Kammerberg verteidigte geschlossen und ließ aus dem Spiel heraus kaum etwas zu. Walpertskirchen strahlte nur bei Standardsituationen Torgefahr aus, eine Großchance hatte der Tabellenzweite vor der Pause allerdings nicht. „Sie haben trotzdem gezeigt, dass sie zu Recht dort oben stehen. Das ist eine kampfstarke Mannschaft“, sagte SpVgg-Coach Victor Medeleanu. Sein Team hielt allerdings dagegen. Die Gäste blieben vor der Pause zwar ebenfalls ohne Hochkaräter, hätten sie ihre Angriffe aber sauberer ausgespielt, wäre die Führung möglich gewesen.

Das Saisonende in der Bezirksliga Nord rückt näher und die Teams im hinteren Tabellendrittel fangen an zu punkten. Die SpVgg Kammerberg stand im Spiel beim zweitplatzierten SV Walpertskirchen daher unter Zugzwang – und nahm immerhin einen Zähler mit nach Hause. Die Gäste verdienten sich das 0:0-Remis durch eine gute Teamleistung. Auf Torhüter Robin Anselment war ebenfalls Verlass.

SpVgg Kammerberg holt wichtigen Punkt für den Abstiegskampf

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel intensiv. Walpertskirchen erhöhte den Einsatz nun noch einmal – doch die Gäste blieben aufmerksam. Nur zweimal lag die Führung in der Luft, doch einmal konnte sich Anselment beim Pfosten bedanken, und dann rettete er stark im Eins-gegen-eins-Duell. Die Kammerberger waren gefordert, blieben aber weiterhin bei ihrem Spielplan – und das zahlte sich aus. Nicht mit drei Punkten, aber mit einem Zähler, der im Rennen um die Nichtabstiegsplätze noch wichtig werden könnte.

Auch deshalb war Coach Medeleanu, der den Verein zum Saisonende verlassen wird, zufrieden mit dem torlosen Remis. „Die Jungs haben gut gekämpft und sich den Punkt verdient. Wir müssen aber weiter in jedem Spiel 150 Prozent geben“, so Medeleanu. Denn da der Tabellennachbar Langengeisling sein sechstes Spiel in Folge gewonnen hat und somit in der Tabelle ebenfalls 36 Punkte hat, rutschten die Kammerberger aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs mit dem Team aus dem Landkreis Erding auf einen Relegationsplatz ab. Die Entwicklung der vergangenen zwei Spiele macht dennoch Mut bei den Kammerbergern.