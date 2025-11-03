SpVgg Kammerberg rutscht nach 0:4-Niederlage in Krise

Nach sechs sieglosen Spielen und der deutlichen Pleite beim FC Gerolfing beträgt Kammerbergs Vorsprung auf die Abstiegsplätze nur noch drei Punkte.
Die Bezirksliga-Fußballer der SpVgg Kammerberg konnten ihren Abwärtstrend auch beim FC Gerolfing nicht stoppen. Nach der 0:4-Niederlage beträgt der Vorsprung des einstigen Spitzenreiters auf die Abstiegsränge nur noch drei Punkte.
Den Gästen fehlte wie in den vergangenen Wochen die Durchschlagskraft. Da Domenik Kaiser fehlte, spielte erneut Peter Graf in der Sturmspitze. Der gelernte Innenverteidiger hatte beim Stand von 0:0 eine gute Chance, zielte frei vor dem Tor aber zu genau. „Uns gelingt es aktuell nicht, uns in guten Phasen zu belohnen”, sagte Trainer Victor Medeleanu nach dem Abpfiff. Auf der anderen Seite präsentierten sich die Kammerberger nach Ballverlusten erneut anfällig.
Das rächte sich Mitte der ersten Hälfte, als Anastasios Porfyriadis die flache Hereingabe nach einem Angriff über die rechte Seite überlegt einschob (22.). Acht Minuten später legte Porfyriadis ein zweites Tor nach. Kammerberg fand vkeine Antwort. So ging es mit einer Gerolfinger Zwei-Tore-Führung in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel wollten die Kammerberger den Anschlusstreffer, doch stattdessen erhöhte Lukas Achhammer auf 3:0 für Gerolfing (53.). Medeleanu versuchte, mit einem Dreifach-Wechsel die Dynamik zu ändern.
Die Wende gelang Kammerberg allerdings nicht mehr. Und spätestens nach dem 4:0 durch Achhammer ging nur noch darum, den Schaden zu begrenzen. Immerhin fiel kein weiterer Gegentreffer. Mit dem Resultat konnten die Gäste dennoch nicht zufrieden sein. Sie kassierten die dritte Niederlage in Folge und sind nun seit sechs Spielen sieglos. Medeleanu: „Gerolfing hat wie eine erfahrene Mannschaft gespielt, wir waren zu naiv – das hat den Unterschied ausgemacht.“