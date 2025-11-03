SpVgg Kammerberg rutscht nach 0:4-Niederlage in Krise

Nach sechs sieglosen Spielen und der deutlichen Pleite beim FC Gerolfing beträgt Kammerbergs Vorsprung auf die Abstiegsplätze nur noch drei Punkte.

Die Bezirksliga-Fußballer der SpVgg Kammerberg konnten ihren Abwärtstrend auch beim FC Gerolfing nicht stoppen. Nach der 0:4-Niederlage beträgt der Vorsprung des einstigen Spitzenreiters auf die Abstiegsränge nur noch drei Punkte.

Den Gästen fehlte wie in den vergangenen Wochen die Durchschlagskraft. Da Domenik Kaiser fehlte, spielte erneut Peter Graf in der Sturmspitze. Der gelernte Innenverteidiger hatte beim Stand von 0:0 eine gute Chance, zielte frei vor dem Tor aber zu genau. „Uns gelingt es aktuell nicht, uns in guten Phasen zu belohnen”, sagte Trainer Victor Medeleanu nach dem Abpfiff. Auf der anderen Seite präsentierten sich die Kammerberger nach Ballverlusten erneut anfällig.