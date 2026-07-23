SpVgg Kammerberg: Neun Neuzugänge sollen elften Platz vergessen machen Bezirksliga Nord von Moritz Stalter · Heute, 08:26 Uhr · 0 Leser

Mannschaftsfoto der SpVgg Kammerberg. – Foto: Verein

Die SpVgg Kammerberg hat in der Sommerpause neun neue Spieler geholt. Mehrere von ihnen bringen Erfahrung aus der Bayernliga und Landesliga mit.

Größere Kaderveränderungen sind nichts Neues für die SpVgg Kammerberg. Vor der Bezirksliga-Saison 2026/27 fiel der Umbruch allerdings umfangreicher aus als in den vergangenen Jahren. Der neue Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner muss ein Dutzend Abgänge kompensieren – und aus den neun Neuzugängen ein Team formen, das es weniger spannend macht als zuletzt. Da zitterten die Kammerberger bis kurz vor Schluss um den Klassenerhalt. In dieser Spielzeit möchten die SpVgg-Kicker jedoch wieder weiter oben angreifen. Zgud-Schoeppner zieht nach den ersten gemeinsamen Wochen ein positives Fazit: „Wir haben inhaltlich gut gearbeitet und es geschafft, die Neuzugänge zu integrieren“, erklärt der Coach. Sein Team stecke aber noch in einem Prozess. „Die Spielidee und die Abläufe zu implementieren, die Neuzugänge weiterhin gut einzufügen – klar, diese Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen.“ Das ist auch keine so große Überraschung – denn schließlich waren die Veränderungen weitreichend.

Mit den Stanic-Brüdern Mario und Dario verließen zwei wichtige Akteure die Spielvereinigung in Richtung SC Olching. Der vielleicht größte Verlust ist aber der Abgang von Mittelfeldregisseur Robert Villand, den es nach sechs Spielzeiten in Kammerberg zurück in sein Heimatland Rumänien zog. Allerdings hat die Mannschaft der SpVgg in der Sommerpause auch Qualität hinzubekommen. SpVgg Kammerberg holt Neuzugänge mit höherklassiger Erfahrung Mehrere der Neuzugänge bringen Erfahrung aus höherklassigen Ligen mit: Ardian Bashota lief zuletzt in der Bayernliga für Türkspor Augsburg auf, sein Bruder Agon für den FC Ismaning. Benedikt Holzmeier – er kam vom TSV Jetzendorf – blickt auf mehrere Spielzeiten in der Landesliga zurück. Die weiteren Neuzugänge bringen ebenfalls viel Potenzial mit. Insgesamt wurde der Kader deutlich verjüngt. Auch deshalb gibt Zgud-Schoeppner seinem Team Zeit. „Wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft und einen großen Umbruch hinter uns. Bis wir uns eingespielt haben, wird es noch dauern“, sagt der 35-Jährige.