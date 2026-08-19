SpVgg Kammerberg nach 1:6-Klatsche gegen Aufsteiger: Trainer fordert „180-Grad-Drehung"

Vor dem Duell mit dem TSV Allershausen vermisst Maximilian Zgud-Schoeppner, Trainer der SpVgg Kammerberg, bei seiner Mannschaft die Basiselemente.
Mit der Punkteausbeute nach vier Spieltagen können sowohl der TSV Allershausen als auch die SpVgg Kammerberg nicht zufrieden sein. Wenn am Mittwoch (18.30 Uhr) beide Teams in Allershausen aufeinandertreffen, stehen vor allem die Gäste unter Zugzwang. Vom Ziel, im vorderen Drittel der Bezirksliga Nord mitzuspielen, ist die Elf von Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner ein gutes Stück entfernt.
Nach dem ersten Saisonsieg beim 4:1 in Aschheim hatten die Kammerberger gehofft, die Kurve zu bekommen. Es folgte jedoch die 1:6-Niederlage gegen Eintracht Karlsfeld. Vor allem die Art und Weise beschäftigte Zgud-Schoeppner. „Laufbereitschaft, Mentalität und Zweikampfstärke sind die Basiselemente. Wenn die nicht stimmen, bringt der Rest nichts“, sagt der Trainer.
Probleme gibt es vorn wie hinten: Gegen Karlsfeld blieb die Spielvereinigung nach dem frühen Führungstreffer harmlos – bis auf zwei Lattentreffer zu Beginn der zweiten Hälfte. Zudem musste Torhüter Daniil Battermann auch in seinem dritten Einsatz mehr als drei Gegentreffer hinnehmen. Ohne eine deutliche Steigerung wird es auch in Allershausen schwer.
Der Aufsteiger wartet zwar noch auf den ersten Saisonsieg, präsentiert sich aber bislang als unangenehmer Gegner. „Sie wollen die Liga unbedingt halten und werden alles raushauen“, sagt Zgud-Schoeppner. Die Spielvereinigung müsse dem „genauso alles entgegensetzen“. Damit dies gelingt, fordert Zgud-Schoeppner von seinen Spielern eine „Drehung um 180 Grad“.
Beim TSV Allershausen könnten die Kammerberger Anschauungsunterricht nehmen, denn der Aufsteiger überzeugt in den von Zgud-Schoeppner angesprochenen Basiselementen. Das sieht auch Allershausens Trainer Michael Stiller so: „Jeder Spieler investiert alles fürs Team – das ist gerade richtig gut.“ Was fehlt, ist die Belohnung dafür. Vor allem im letzten Drittel müsse sein Team konsequenter und körperlich robuster werden.
Den Gegner schätzt Stiller trotz dessen Fehlstarts deutlich höher ein. „Ich sehe Kammerberg natürlich eher im oberen Drittel. Das ist eine ambitionierte Mannschaft.“ Er kann wieder auf Innenverteidiger Lukas Zainer, den besten Torschützen Domenik Baller (zwei Saisontore) sowie Simon Hilmer nach abgesessener Rotsperre zurückgreifen.
Bei Kammerberg droht Kapitän Alexander Nefzger auszufallen, nachdem er am vergangenen Spieltag verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Zudem hat sich Martin Reindl in den Urlaub verabschiedet. An der Herangehensweise ändert die Personalsituation allerdings nichts: Kammerberg benötigt Zählbares – und einen Auftritt, der zu den eigenen Ansprüchen passt.