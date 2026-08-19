SpVgg Kammerberg nach 1:6-Klatsche gegen Aufsteiger: Trainer fordert „180-Grad-Drehung" Widergutmachung gegen TSV Allershausen? von Moritz Stalter · Heute, 10:23 Uhr · 0 Leser

Daniil Battermann von der SpVgg Kammerberg – Foto: Michalek

Vor dem Duell mit dem TSV Allershausen vermisst Maximilian Zgud-Schoeppner, Trainer der SpVgg Kammerberg, bei seiner Mannschaft die Basiselemente.

Mit der Punkteausbeute nach vier Spieltagen können sowohl der TSV Allershausen als auch die SpVgg Kammerberg nicht zufrieden sein. Wenn am Mittwoch (18.30 Uhr) beide Teams in Allershausen aufeinandertreffen, stehen vor allem die Gäste unter Zugzwang. Vom Ziel, im vorderen Drittel der Bezirksliga Nord mitzuspielen, ist die Elf von Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner ein gutes Stück entfernt. SpVgg Kammerberg benötigt Leistungssteigerung für Zählbares Nach dem ersten Saisonsieg beim 4:1 in Aschheim hatten die Kammerberger gehofft, die Kurve zu bekommen. Es folgte jedoch die 1:6-Niederlage gegen Eintracht Karlsfeld. Vor allem die Art und Weise beschäftigte Zgud-Schoeppner. „Laufbereitschaft, Mentalität und Zweikampfstärke sind die Basiselemente. Wenn die nicht stimmen, bringt der Rest nichts“, sagt der Trainer.

Probleme gibt es vorn wie hinten: Gegen Karlsfeld blieb die Spielvereinigung nach dem frühen Führungstreffer harmlos – bis auf zwei Lattentreffer zu Beginn der zweiten Hälfte. Zudem musste Torhüter Daniil Battermann auch in seinem dritten Einsatz mehr als drei Gegentreffer hinnehmen. Ohne eine deutliche Steigerung wird es auch in Allershausen schwer. TSV Allershausen fehlt Belohnung für Aufwand Der Aufsteiger wartet zwar noch auf den ersten Saisonsieg, präsentiert sich aber bislang als unangenehmer Gegner. „Sie wollen die Liga unbedingt halten und werden alles raushauen“, sagt Zgud-Schoeppner. Die Spielvereinigung müsse dem „genauso alles entgegensetzen“. Damit dies gelingt, fordert Zgud-Schoeppner von seinen Spielern eine „Drehung um 180 Grad“.