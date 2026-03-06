SpVgg Kammerberg muss trotz vieler Ausfälle in Altenerding punkten

Trainer Victor Medeleanu: „Die Jungs haben eine gute Woche hinter sich.“ – Foto: Michalek

Nur drei Punkte trennen die SpVgg Kammerberg von der Abstiegszone. Doch mehrere Stammspieler fallen aus, darunter der verletzte Daniel Seybold.

Es ist ein richtungsweisendes Match: Mit einem Auswärtserfolg am Samstag (17.30 Uhr) bei der SpVgg Altenerding würden die Bezirksliga-Fußballer der SpVgg Kammerberg den Gegner überholen. Sogar der Sprung ins Tabellenmittelfeld wäre möglich. Doch zunächst sollte der Blick in den Rückspiegel gehen: Die Abstiegszone ist mittlerweile bedrohlich nahe gerückt.

Nur drei Punkte beträgt der Vorsprung auf den zwölften Platz, den aktuell der TSV 54-DJK München belegt. Und die Münchner sind am Sonntag beim noch punktlosen Schlusslicht Fatih Ingolstadt zu Gast. Kammerbergs Trainer Victor Medeleanu kennt die Tabellensituation – und hofft, dass seine jungen Spieler angesichts des Drucks nicht verkrampfen. Bei der 0:3-Heimniederlage vor einer Woche gegen den SE Freising stimmte der Gesamteindruck. Allerdings machten die SpVgg-Kicker auch Fehler, die zu Gegentoren führten – und die sie schnellstmöglich abstellen müssen.

Die Reaktion in den Trainingseinheiten gefiel Medeleanu. „Die Jungs haben eine gute Woche hinter sich“, so der Kammerberger Coach. Allerdings gab es auch schlechte Nachrichten. Daniel Seybold hat sich gegen Freising einen Muskelfaserriss zugezogen. Er wird rund vier Wochen fehlen. Mittelfeldstratege Robert Villand ist im Urlaub in Rumänien, Beren Mete in der Türkei. Bitter: Im Donnerstagstraining verletzte sich Marko Bilkic bei der letzten Aktion des Abschlussspiels am Knie und wird wahrscheinlich ausfallen.

Medeleanu muss schnell eine neue Elf finden, denn Altenerding ist ein harter Brocken. Trainer Pedro Flores Locke hat eine technisch starke Mannschaft zusammengestellt. Bester Torschütze ist Mario Dipalo (acht Treffer). Der Stürmer ist in Kammerberg bestens bekannt: Er spielte in der vergangenen Saison bis zur Winterpause bei der SpVgg, wurde aber nicht wirklich glücklich. Bei Altenerdings 0:2-Niederlage vor einer Woche in Moosinning kam er von der Bank. Ob Dipalo dieses Mal startet und wie Medeleanu seine Ausfälle kompensiert, wird sich zeigen.