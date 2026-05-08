SpVgg Kammerberg muss beim Vorletzten unbedingt punkten

Alexander Nefzger von der SpVgg Kammerberg – Foto: fupa

Zwei Spieltage vor Saisonende kämpft Kammerberg um den Klassenerhalt. Trainer Medeleanu fordert vollen Fokus gegen Ober-/Unterhaunstadt.

Zwei Spieltage vor Saisonende zählt für die SpVgg Kammerberg im Kampf um den direkten Klassenerhalt jeder Punkt. Das Auswärtsspiel am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Ober-/Unterhaunstadt ist deshalb von großer Bedeutung. „Für uns ist das wieder ein Finale“, sagt Trainer Victor Medeleanu. Mit dem 3:2-Erfolg gegen den TSV Gaimersheim gelang der Spielvereinigung am vergangenen Wochenende zwar der Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz, doch die Lage bleibt angespannt.

Ein Grund: Punktgleich dahinter lauert die SpVgg Altenerding, die unter der Woche ihr Nachholspiel gegen Garching mit 0:2 verloren hat. Trotzdem bleibt der Druck auf die Kammerberger hoch.

Für den Gegner aus Ingolstadt gilt dies nicht. Der TSV Ober-/Unterhaunstadt steht seit dem neunten Spieltag auf einem direkten Abstiegsplatz und wird die Saison als Vorletzter beenden. Unterschätzen will der SpVgg-Coach den Gegner aber keinesfalls. Im Gegenteil: „Wir treffen auf eine Mannschaft, die uns in dieser Saison schon geschlagen hat. Es wird kein leichtes Spiel.“

Im Hinspiel kassierte Kammerberg eine überraschende 1:2-Heimniederlage gegen den Aufsteiger. Diesmal soll es besser laufen – auch, weil das Selbstvertrauen nach dem wichtigen Sieg gegen Gaimersheim spürbar gewachsen ist. Die Tatsache, dass die Kammerberger einen Rückstand drehten, sorgt für Zuversicht bei Medeleanu. „Wir haben Moral bewiesen. Es war eine gute Trainingswoche nach dem Sieg am vergangenen Wochenende“, sagt der Coach.

Die personelle Situation bleibt allerdings schwierig. Mit Kapitän Alexander Nefzger und Robert Villand fehlen zwei wichtige Akteure. „Wir haben auch personell wieder etwas Stress“, erklärt Medeleanu. Sorgen macht er sich trotzdem nicht. „18 Spieler sind dabei. Jeder sollte Charakter zeigen und das Spiel gewinnen wollen.“

Die Kammerberger wissen, worauf es ankommt, und wollen vermeiden, am letzten Spieltag auf Schützenhilfe angewiesen zu sein. Medeleanu fordert deshalb den vollen Fokus auf die eigene Leistung: „Wir müssen auf uns schauen.“ Genau das gelang am vergangenen Wochenende. Nun soll der nächste Schritt in Richtung Klassenerhalt folgen.