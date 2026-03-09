SpVgg Kammerberg mit Befreiungsschlag im Abstiegskampf

Mit allen Mitteln versucht Ajdin Nienhaus den Zweikampf gegen Martin Reindl für sich zu entscheiden, doch letztlich kam der Kammerberger Angreifer frei vor Torhüter Lukas Loher zum Abschluss. Jedoch rettete der Keeper mit einer überragenden Parade – Foto: Andreas Heilmaier

Der SpVgg Kammerberg gelingt gegen die SpVgg Altenerding ein Befreiungsschlag. Die Mannschaft von Medeleanu siegte klar gegen Altenerding.

Auslöser war ein Foul von Thomas Eichenseer in der 68. Minute. Daraufhin ließ sich Altenerdings Leart Bilalli zu einer Beleidigung hinreißen. Die Emotionen kochten hoch, der Schiedsrichter reagierte mit Karten. Bilalli musste mit Rot vom Feld, bei Kammerberg traf es sogar zwei Spieler: Während Jan Lipovsek beim Verlassen des Feldes sein zerrissenes Trikot zeigte, schüttelte Dario Stanic den Kopf. Er wusste nicht, wofür er bestraft wurde.

Der Abstand zur Abstiegszone der Fußball-Bezirksliga Nord wurde immer kleiner, der Druck auf die SpVgg Kammerberg stieg: Im Auswärtsspiel bei der SpVgg Altenerding gelang der Mannschaft von Trainer Victor Medeleanu nun der Befreiungsschlag. Kammerberg gewann am Samstag 3:0 – und das verdient. Allerdings werden nach einer Rudelbildung in der hitzigen Schlussphase vorerst zwei wichtige Spieler fehlen.

Rudelbildung in der zweiten Halbzeit: Drei Spieler fliegen vom Platz

„Ich konnte es auch nicht erkennen. Es war unübersichtlich“, sagte Trainer Medeleanu. Er muss auf seine beiden Spieler vorerst verzichten. Das tut den Kammerbergern weh – und trübte die beste Leistung seit Langem.

Kammerberg trat ab der ersten Minute konzentriert auf. Die Defensive stand kompakt, vorne nutzten die Gäste ihre Chancen eiskalt: In der 12. Minute schloss Domenik Kaiser eine schöne Kombination mit Martin Reindl zum 1:0 ab, ehe kurz darauf Stanic mit einem Schuss aus 16 Metern den Doppelschlag perfekt machte.

Nach dem Seitenwechsel blieb es dabei: Altenerding, der technisch gute Tabellennachbar der Kammerberger, tat sich in der Offensive schwer. Auf der anderen Seite zirkelte Thomas Eichenseer einen Freistoß von der Seitenlinie auf den langen Pfosten. Alle Spieler verpassten, der Ball setzte auf und flog zum 3:0 im Netz ein (59.). Das war die Vorentscheidung.

Danach wurde es hitzig. Es folgte die Rudelbildung – inklusive Kartenregen. Mit acht Kammerberger Feldspielern und deren neun aus Altenerding ging es weiter, am Spielstand änderte sich aber nichts mehr.