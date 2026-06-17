SpVgg Kammerberg holt drei Neuzugänge mit Bayernliga-Erfahrung Bezirksliga Nord von Moritz Stalter · Heute, 14:45 Uhr · 0 Leser

Der neue Trainer: Maximilian Zgud-Schoeppner hat mit der SpVgg einiges vor. – Foto: FuPa

Die Fußballer der SpVgg Kammerberg starten mit sechs Neuzugängen in die Saisonvorbereitung. Alle sind 23 Jahre alt oder jünger.

Mit einem verjüngten Kader und einem neu gebildeten Trainerteam gehen die Fußballer der SpVgg Kammerberg in ihre mittlerweile zwölfte Saison in der Bezirksliga Nord. Am Dienstagabend bat der neue Chefcoach Maximilian Zgud-Schoeppner zum Trainingsauftakt. Und die Ziele sind klar definiert. „Die Stimmung war von Anfang an super. Die Jungs haben direkt Feuer gegeben und hervorragend mitgezogen“, berichtete der 35-jährige Trainer nach dem Vorbereitungsstart. Unterstützt wird er von Alexander Stangl und dem spielenden Co-Trainer Thomas Eichenseer. Insgesamt 19 Spieler standen auf dem Platz, darunter zwei Torhüter. Fünf der sechs Neuzugänge waren bereits mit dabei – und die hinterließen laut Zgud-Schoeppner einen positiven ersten Eindruck. Klar ist: Nach dem elften Tabellenplatz in der vergangenen Saison soll die Mannschaft wieder den nächsten Schritt machen. Dafür wurde der Kader gezielt verjüngt. Alle sechs Neuzugänge sind 23 Jahre alt oder jünger.

Gut geschult: Benedikt Holzmeier kickte in der Jugend für Bayern und Haching. – Foto: FuPa