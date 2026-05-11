SpVgg Kammerberg hat „Endspiel" um den Klassenerhalt

Die SpVgg Kammerberg (grau) gewann im Abstiegskampf. – Foto: Johannes Traub

Nach dem 2:0-Sieg in Ingolstadt bleibt die SpVgg über dem Strich. Nun wartet das Endspiel gegen München 54 auf die Mannschaft.

Dafür mussten die personell angeschlagenen Gäste in Ingolstadt allerdings hart arbeiten. Der Tabellenvorletzte Ober-/Unterhaunstadt versuchte, Fußball zu spielen, und verlangte den Kammerbergern alles ab. „Das hat mich schon etwas überrascht, denn eigentlich ging es für sie ja um nichts mehr“, sagte SpVgg-Trainer Medeleanu.

Die SpVgg hat ihre Hausaufgaben gemacht. Im Gastspiel beim TSV Ober-/Unterhaunstadt gewann die Mannschaft von Trainer Victor Medeleanu mit 2:0 (1:0). Die Kammerberger bleiben damit über den Abstiegsrelegationsplätzen und haben vor dem Saisonfinale in einer Woche den Klassenerhalt in eigener Hand.

In der Anfangsphase war seiner Mannschaft anzumerken, dass mit Kapitän Alexander Nefzger, Robert Villand und Mario Stanic drei wichtige Spieler fehlten. „Sie zu ersetzen, ist nicht einfach – und dann auch noch in so einem wichtigen Spiel“, so Medeleanu. Die nachgerückten Spieler nutzten ihre Chance jedoch.

In der 13. Minute erzwang Damjan Knetemann einen Abpraller, den Domenik Kaiser zum 1:0 über die Linie drückte. Der Führungstreffer gab den Gästen Sicherheit. Kammerberg hatte danach mehr vom Spiel, ließ vor der Pause aber weitere Chancen auf einen Treffer liegen.

Nach dem Seitenwechsel hätte sich dies um ein Haar gerächt. Kammerberg war zwar weiterhin gut im Spiel und ließ wenig zu, die wenigen Chancen von Ober-/Unterhaunstadt hatten es aber in sich. Einmal musste Torhüter Robin Anselment in höchster Not retten.

Wenig später fiel dann die Vorentscheidung: Nach einem langen Ball luchste Kaiser einem gegnerischen Innenverteidiger den Ball ab und vollendete zum 2:0 (79.). Die Gastgeber versuchten zwar noch einmal alles, Kammerbergs Defensive hielt aber stand – auch, weil Anselment erneut sein Können zeigte.

Es blieb beim 2:0-Erfolg, durch den die Kammerberger den elften Platz behaupteten. „In einer Woche haben wir unser Endspiel. Wir werden nur auf uns schauen. Punkten wir gegen München 54, bleiben wir sicher in der Liga“, so Medeleanu.