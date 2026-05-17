SpVgg Kammerberg feiert mit Remis gegen 54 München den Klassenerhalt

Erleichterung pur: Beren Mete bejubelt seinen Kopfballtreffer zum 3:2, der für die SpVgg Kammerberg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt bedeutete. – Foto: Lehmann

Kammerberg sicherte sich mit einem 3:3 den Klassenerhalt. Für Trainer Victor Medeleanu war es ein erfolgreicher Abschied nach zwei Jahren.

Die SpVgg Kammerberg bleibt Bezirksligist. Durch das 3:3 (2:2) gegen den TSV 54-DJK München hat die Truppe von Trainer Victor Medeleanu am letzten Spieltag den elften Tabellenplatz verteidigt und sich damit den direkten Klassenerhalt gesichert. Für Medeleanu war es zugleich ein erfolgreicher Abschied nach zwei Jahren als SpVgg-Coach.

Die Spielvereinigung hatte den Klassenerhalt in eigener Hand – und startete mutig in die Partie. Bereits in der zweiten Minute brachte Lukas Fladung die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Der Treffer sorgte jedoch nicht für Sicherheit. Stattdessen schlichen sich zunehmend Unsauberkeiten ins Kammerberger Spiel ein. So kam der TSV 54 München durch Giuliano Rubenbauer zum 1:1-Ausgleich (12.).

Nach gut einer halben Stunde drehten die Gäste das Spiel sogar komplett. Florian Morina traf zum 1:2 (33.). Kammerberg wackelte, fand aber noch vor der Pause die passende Antwort. Domenik Kaiser erzielte in der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich. Weil im Fernduell auch Altenerding beim SV Nord Lerchenau nicht führte, blieb die SpVgg weiterhin vor den Relegationsplätzen.

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Kammerberger Fußballer deutlich. München 54 blieb zwar ein unangenehmer Gegner, doch die Hausherren übernahmen nun häufiger die Kontrolle. Eine Standardsituation brachte die SpVgg erneut in Führung: Beren Mete köpfte zum 3:2 ein (67.). Mit diesem Ergebnis war Kammerberg endgültig nicht mehr auf Schützenhilfe angewiesen.

Die Entscheidung verpassten die Gastgeber allerdings mehrfach. Dadurch blieb es bis in die Schlussphase spannend. Dann fiel beim Parallelspiel in Lerchenau das 1:0 für den Meister gegen Altenerding – und wenig später durften die Kammerberger den Klassenerhalt feiern. Daran änderte auch der späte Ausgleich durch Dani Sako in der fünften Minute der Nachspielzeit nichts mehr.

„Es war ganz schwierig – wie erwartet. Man sollte versuchen, solche Situationen zu vermeiden“, sagte Medeleanu nach seinem Abschiedsspiel. Trotz des späten Gegentreffers überwog die Erleichterung. „Die Liga war dieses Jahr verrückt. Wir haben 43 Punkte geholt – damit wären wir in der Ost-Gruppe Sechster geworden. Hier mussten wir bis zum Schluss zittern.“ Und weiter: „Wir haben Charakter gezeigt. Ich wünsche den Jungs das Beste und eine ruhigere nächste Saison.“