SpVgg Kammerberg empfängt Phönix München – Fragezeichen hinter Stammspielern

Nach der 2:3-Auftaktniederlage gegen FC Türk Sport Garching will die SpVgg Kammerberg am Freitag die ersten Punkte holen.

Nach der unglücklichen Niederlage zum Auftakt der Bezirksliga Nord will die SpVgg Kammerberg nun vor heimischem Publikum die ersten Punkte einfahren. Am Freitag (19 Uhr) kommt Aufsteiger FC Phönix München. Beide Teams haben eine Gemeinsamkeit: Sie verloren vor einer Woche gegen Mannschaften aus Garching.

Während die Kammerberger sich nach einem Last-Minute-Gegentreffer dem hoch gehandelten Aufsteiger FC Türk Sport Garching mit 2:3 geschlagen geben mussten, war Phönix München gegen den VfR Garching chancenlos. Die 1:5-Niederlage zeigte, dass sich der Aufsteiger noch an das höhere Tempo gewöhnen muss. „Viel kann ich zu Phönix nicht sagen. Aufsteiger sind allerdings immer gefährlich, weil sie eine gewisse Euphorie aus der Vorsaison mitnehmen“, so Kammerberg-Coach Maximilian Zgud-Schoeppner. Ob diese Euphorie das vergangene Wochenende überlebt hat, wird sich zeigen.

Auch die Kammerberger müssen beweisen, dass sie sich von der Auftaktniederlage erholt haben. Zgud-Schoeppner sieht keinen Grund, weshalb dies nicht der Fall sein sollte. „Wir haben ein sehr gutes Bezirksligaspiel gegen einen starken Gegner abgeliefert“, sagt der SpVgg-Coach. „Am Ende waren wir der unglücklichere Part.“ Bei etwas besserer Chancenverwertung und ohne einen groben Schnitzer vor dem entscheidenden Gegentor in der Nachspielzeit wäre mindestens ein Punkt möglich gewesen.

Der hätte immerhin ein wenig über die Verletzung von Florian Machl hinweggeholfen. Dass der Außenverteidiger gegen Phönix ausfällt, ist sicher. Wie lange er fehlen wird, steht noch nicht fest. Ob die verletzungsbedingt ausgewechselten Philipp Beetz und Johannes Petschner mitwirken können, ist offen. Lucio Theveny wird nach seiner Roten Karte fehlen. Dennoch geht die SpVgg das Projekt Heimsieg zuversichtlich an. „Wir bleiben ruhig und wollen die Leistung vom Wochenende bestätigen“, sagt Zgud-Schoeppner. Gelingt das, ist der erste Dreier möglich.