SpVgg Kammerberg empfängt Moosinning im nächsten Finale

Die SpVgg braucht Punkte. – Foto: Jenni Maul

Trotz des jüngsten Achtungserfolgs bleibt die Lage kompliziert. Am Sonntag steht die SpVgg Kammerberg unter Druck gegen einen formstarken Gegner.

Aktuell liefern sich die Kammerberger mit mehreren Teams ein Fernduell um den elften Platz, der zum direkten Klassenerhalt berechtigt. Diesen Rang belegt derzeit der formstarke FC Langengeisling, der außerdem ein Spiel weniger absolviert hat. Die Situation der Kammerberger ist also kompliziert.

Der Punktgewinn beim Tabellenzweiten SV Walpertskirchen war für die SpVgg Kammerberg ein Achtungserfolg. An der Situation im Abstiegskampf hat er aber kaum etwas geändert. Am Sonntag (13 Uhr) empfängt die Spielvereinigung den FC Moosinning – und steht dabei weiter unter Druck.

Hoffnung macht der couragierte Auftritt in Walpertskirchen (0:0). Nun wollen die Kammerberger auch gegen den FC Moosinning etwas Zählbares mitnehmen. „Es ist das nächste Finale“, sagt SpVgg-Trainer Victor Medeleanu. Seine Mannschaft habe zuletzt gezeigt, „dass wir mithalten können, wenn wir unsere Linie durchziehen“.

Einfach wird die Aufgabe jedoch nicht. Moosinning präsentierte sich zuletzt in starker Form und ist seit vier Spielen ungeschlagen. Zehn Punkte holte der FCM in diesem Zeitraum – und untermauerte damit seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel. „Sie brauchen natürlich jeden Punkt, um im Aufstiegsrennen zu bleiben“, so Medeleanu.

Das gilt auch für seine Mannschaft – nur eben im Kampf gegen den Abstieg. Wichtig sei es, den Fokus auf die eigene Leistung zu legen und an die jüngsten Auftritte anzuknüpfen. „Wir wollen die Linie halten, die wir in den letzten Spielen gezeigt haben – gerade auch in den Heimspielen.“

Der Punkt in Walpertskirchen habe unterstrichen, dass die Mannschaft bereit sei, dagegenzuhalten. „Damit kann man zufrieden sein. Ich bin mir sicher, dass wir wieder kämpferisch auftreten werden“, sagt Medeleanu mit Blick auf das Duell am Sonntag.

Personell sieht es bei den Kammerbergern gut aus. „Bis auf die bekannten Ausfälle sind alle an Bord“, erklärt der Trainer. Lediglich Daniel Seybold musste unter der Woche mit muskulären Problemen passen. Ansonsten hat das Trainerteam die Qual der Wahl.

Nun gilt es, die richtige Mischung zu finden. „Wir müssen eine Elf auf den Platz bringen, die das Spiel gewinnen kann“, so Medeleanu. Er fordert von seinen Spielern vor allem Mut und Klarheit im Spiel. „Die Jungs sollen sich nicht verrückt machen, sondern selbstbewusst auftreten und unsere Spielweise auf den Platz bringen.”