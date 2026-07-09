SpVgg Kammerberg dominiert erste Halbzeit gegen Türkgücü München – verliert aber 0:3

Der Bezirksligist war vor der Pause die bessere Mannschaft gegen den Landesligisten. Doch im letzten Drittel fehlte Kammerberg die Konsequenz.

Im letzten Drittel fehlt weiterhin die Konsequenz, dennoch darf die SpVgg Kammerberg auf einen gelungenen Test gegen Landesligist Türkgücü München zurückblicken. Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner sah „eine herausragende erste Hälfte“ seines Teams. Das 0:3 (0:0) konnte er daher verschmerzen.

Zuletzt kam noch mal Bewegung in den Kader der SpVgg. Mit Philipp Beetz und Johannes Petschner verpflichteten die Kammerberger zwei Spieler, die sich aus ihrer Zeit in Hallbergmoos kennen und Bayernliga-Erfahrung mitbringen. Ihre Qualität zeigten beide gleich bei ihrem ersten Auftritt im neuen Trikot. Der Bezirksligist war vor der Pause die bessere Mannschaft, dominierte phasenweise und stellte die ambitionierten Münchner vor Probleme. Aber Kammerberg belohnte sich nicht. Zgud-Schoeppner: „Im letzten Drittel fehlt uns noch die Konsequenz.“

Mit drei frischen Spielern startete Kammerberg in die zweite Hälfte. „Außerdem haben wir noch Dinge ausprobiert“, so der SpVgg-Coach. An die starke erste Halbzeit konnte seine Mannschaft nicht mehr anknüpfen, während sich Türkgücü steigerte. Mohamad Awata brachte die Gäste in Führung (49.). Alexander Rojek (72.) und Luan Redzepi (84.) sorgten mit ihren Treffern zum 3:0 für ein Ergebnis, das den Spielverlauf deutlicher erscheinen ließ, als er tatsächlich war.