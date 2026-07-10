SpVgg Kammerberg dominiert erste Halbzeit gegen Türkgücü München Testspiel in Kammerberg von Moritz Stalter · Heute, 08:47 Uhr · 0 Leser

Am Ende ging die SpVgg Kammerberg doch mit einer Niederlage vom Platz. (Archivfoto) – Foto: Sven Leifer

Der Bezirksligist war vor der Pause die bessere Mannschaft gegen den Landesligisten. Doch im letzten Drittel fehlte Kammerberg die Konsequenz.

Im letzten Drittel fehlt weiterhin die Konsequenz, dennoch darf die SpVgg Kammerberg auf einen gelungenen Test gegen Landesligist Türkgücü München zurückblicken. Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner sah „eine herausragende erste Hälfte“ seines Teams. Das 0:3 (0:0) konnte er daher verschmerzen. Di., 07.07.2026, 19:30 Uhr SpVgg Kammerberg Kammerberg Türkgücü München Türkgücü Mün 0 3 Abpfiff Zuletzt kam noch mal Bewegung in den Kader der SpVgg. Mit Philipp Beetz und Johannes Petschner verpflichteten die Kammerberger zwei Spieler, die sich aus ihrer Zeit in Hallbergmoos kennen und Bayernliga-Erfahrung mitbringen. Ihre Qualität zeigten beide gleich bei ihrem ersten Auftritt im neuen Trikot. Der Bezirksligist war vor der Pause die bessere Mannschaft, dominierte phasenweise und stellte die ambitionierten Münchner vor Probleme. Aber Kammerberg belohnte sich nicht. Zgud-Schoeppner: „Im letzten Drittel fehlt uns noch die Konsequenz.“