SpVgg kämpft sich zweimal zurück ins Spiel

Im ersten Heimspiel der neuen Saison empfing die SpVgg Erdweg den SV Haimhausen. Nach dem erfolgreichen Auftaktsieg in Petershausen wollten die Gastgeber vor heimischer Kulisse nachlegen. Am Ende stand jedoch ein leistungsgerechtes 2:2-Unentschieden.

Die Gäste erwischten den besseren Start: In der 17. Minute nutzte Haimhausen eine umstrittene Szene eiskalt aus. Nach einem Foul an Sebastian Felbermeier blieb der Pfiff des Schiedsrichters aus, der Ball landete beim stark abseitsverdächtigen Konaré, der uneigennützig auf Marcus Malle querlegte – 0:1. Erdweg ließ sich davon jedoch nicht beirren. Nur neun Minuten später erzwang Manuel Rumler nach einem Abwehrfehler den Ausgleich zum 1:1.

Eigentor und Freistoßtor

Doch Haimhausen blieb gefährlich: Nach einem Ballverlust im Mittelfeld setzten sie über die rechte Seite nach. Eine scharfe Hereingabe drückte Ilgar Can unglücklich ins eigene Tor – 1:2. Kurz vor der Pause schlugen die Hausherren jedoch nochmal zurück. Korbinian Göttler nahm Maß und verwandelte einen Freistoß direkt zum 2:2 (45.). Mit diesem Spielstand ging es in die Kabinen.

Offener Schlagabtausch in Halbzeit zwei

Im zweiten Durchgang sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Haimhausen kam mehrmals im Strafraum zum Abschluss, doch die Erdweger Defensive blockte konsequent. Auf der anderen Seite hatte Stefan Stegmair die Führung auf dem Kopf, verfehlte nach einer Ecke jedoch knapp. Auch Anton Burghart und Manuel Rumler konnten gute Gelegenheiten nicht nutzen.

Gerechtes Remis zum Heimauftakt

Nach 90 Minuten trennten sich beide Teams mit einem leistungsgerechten 2:2. Für die SpVgg Erdweg bedeutet das nach dem Auftaktsieg ein ordentlicher Saisonstart. In der kommenden Woche wartet mit dem Auswärtsspiel beim FC Tandern die nächste Herausforderung.