Spvgg. Ingelheim vor schwerer Aufgabe: »Gegner wie ein Brett«

Ingelheim/Bingen. Mit dem TSV Billigheim-Ingenheim wartet auf die Landesliga-Ost-Fußballer der Spvgg. Ingelheim am Samstag (16 Uhr, Blumengarten) ein echtes Brett. Die Südpfälzer sind durch das 2:2 am Mittwochabend bei Verbandsliga-Absteiger FSV Offenbach auf Rang drei vorgerückt. In dieser Runde ist ihnen einiges zuzutrauen.

„Dass dieser Gegner ein Brett ist, kann man so schon absolut realistisch einstufen“, betont Ingelheims Coach Johannes Schön, dessen Jungs mit fünf Punkten aus vier Partien über dem Strich stehen – und in der Tabelle gerne noch ein paar Plätze weiter nach oben klettern würden. „Sie sind sehr gut in die Runde gestartet und körperlich sehr präsent. Da gilt es für uns dagegenzuhalten.“