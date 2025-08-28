Spvgg. Ingelheim vor schwerer Aufgabe: »Gegner wie ein Brett«

Ingelheim/Bingen. Mit dem TSV Billigheim-Ingenheim wartet auf die Landesliga-Ost-Fußballer der Spvgg. Ingelheim am Samstag (16 Uhr, Blumengarten) ein echtes Brett. Die Südpfälzer sind durch das 2:2 am Mittwochabend bei Verbandsliga-Absteiger FSV Offenbach auf Rang drei vorgerückt. In dieser Runde ist ihnen einiges zuzutrauen.
„Dass dieser Gegner ein Brett ist, kann man so schon absolut realistisch einstufen“, betont Ingelheims Coach Johannes Schön, dessen Jungs mit fünf Punkten aus vier Partien über dem Strich stehen – und in der Tabelle gerne noch ein paar Plätze weiter nach oben klettern würden. „Sie sind sehr gut in die Runde gestartet und körperlich sehr präsent. Da gilt es für uns dagegenzuhalten.“
Mit einem Remis könnten die Ingelheimer gegen solch einen Gegner normalerweise leben. Oder sind die Beckers und Piepers etwa so gierig, dass sie sich unbedingt drei Punkte schnappen wollen? „Wir wollen wieder das Maximale herausholen“, kündigt Schön an.
„Die Jungs entwickeln nach und nach Siegermentalität und Ehrgeiz. Trotz alledem sind wir realistisch genug, uns selbst einzuschätzen. Jedoch spielen wir zu Hause, haben hier auch gegen den aktuellen Tabellenführer SV Gimbsheim und einen starken Gegner wie Grünstadt einen Punkt mitgenommen – und waren jeweils nahe am Sieg. Das wollen wir uns wieder ermöglichen – auch wenn mit Jannik Schmidt, Tolga Memet und Fabian Steinmetz drei gestandene Innenverteidiger fehlen und Jonathan Trost (Grippe) ebenfalls fraglich ist. Dazu fehlt Kapitän Tom Zimmer (Urlaub). Aber wir haben eine gute Truppe zusammen, bringen elf gierige Spieler aufs Feld.“